Miraggio Juventus-Inter: assenza pesantissima, cambiano le carte in tavola

Miraggio Juventus-Inter, in vista del big match di campionato l’assenza per Inzaghi è davvero pesantissima. Cambiano le carte in tavola

Juventus-Inter si avvicina in maniera inesorabile e le notizie che arrivano dai vari ritiri delle nazionali non sono positive né per i bianconeri e nemmeno per i nerazzurri. Allegri infatti dovrà cercare di recuperare in tutti i modi Locatelli e Miretti, che hanno abbandonato i rispettivi ritiri, e che vista la carenza lì in mezzo di uomini, sono fondamentali.

Come detto non va meglio a Simone Inzaghi, visto che Bastoni, rientrato anche lui dal ritiro azzurro, salvo miracoli che non sono previsti comunque all’orizzonte, non ci sarà il prossimo 26 novembre. Per lui – così come riportato da Sky Sport – si tratta di un risentimento muscolare al polpaccio destro che lo mette in bilico per i prossimi 30 giorni. Di notizie ufficiali ancora non ce ne sono ma le speranze per loro sono poche.

Juventus-Inter, i nerazzurri cambiano la difesa

L’assai probabile assenza di Bastoni costringe Simone Inzaghi – che già non può contare su Pavard – a rivoluzionare la sua difesa. Come uomini, intendiamoci, i nerazzurri prossimi avversari della Juve giocheranno come al solito a tre dietro.

E questi tre dovrebbero essere Darmian, de Vrij e Acerbi. E per la Juve le possibilità di sfruttare queste assenze (sperando, ovviamente, che Allegri riesca a recuperare i suoi che evidentemente sono più fondamentali) diventano sempre più interessanti. Perché parliamoci chiaro: nonostante la classifica dica che i bianconeri siano secondi, sotto il profilo degli uomini le rose non sono poi così vicine. Assenze, strategie diverse, introiti diversi per via delle coppe: la Juve è in fase di ricostruzione e solamente lottando da squadra potrà venire a capo. E fino al momento le cose stanno riuscendo.