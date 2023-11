Sconfitta a tavolino e penalizzazione UFFICIALE: classifica stravolta

By

Adesso la penalizzazione è ufficiale: la classifica, in questo momento, è cambiata. Tutti i dettagli sulla situazione.

La U.S.D. Paolana, già in una difficile situazione di classifica, si trova ora ad affrontare ulteriori complicazioni dopo la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. La squadra del presidente Marcone, sempre più in coda alla classifica, ha subito un duro colpo con l’assegnazione di un punto di penalità e la perdita della partita con il punteggio di 0-3.

La decisione del Giudice è stata presa in seguito all’accoglimento di un reclamo presentato dalla squadra avversaria, e ha rivelato che la Paolana aveva inserito erroneamente un calciatore squalificato nella distinta di gara. Ciò ha portato all’inflizione di una penalità che ha trasformato il pareggio 2-2 sul campo in una sconfitta per la squadra di casa.

Penalizzazione ufficiale: -1 punto per la Paolana

L’ammenda di € 200,00 è stata inflitta alla società U.S.D. Paolana, mettendo ulteriormente a dura prova le risorse economiche già limitate. Inoltre, un dirigente è stato inibito fino al 13 dicembre 2023 in quanto firmatario della distinta di gara come Dirigente Accompagnatore, aggiungendo un ulteriore elemento di difficoltà al già complesso contesto della squadra.

Come scrivono dal portale ‘pillamaro.it’, “Una situazione che avrebbe scatenato le perplessità dei tifosi già di per se preoccupati dalla situazione allarmante e deficitaria della Paolana in eccellenza. I timori sono tanti. Vedremo se la Paolana della neo società Marcone da Fuscaldo, risolleverà le proprie sorti“.