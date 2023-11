Tutti alle Finals tranne Diletta Leotta: la colpa è di Zverev

Diletta Leotta è la grande assente di questa acclamatissima edizione delle Finals di tennis: se non c’è la colpa è tutta di Zverev.

Le Nitto Atp Finals 2023 hanno finito col trasformarsi in un vero e proprio evento epocale. Lo sono sempre state, certo, ma la presenza di Jannik Sinner tra i titolari in gara ha indubbiamente fatto in modo che la competizione attirasse a Torino un numero di spettatori che è andato ben oltre le aspettative.

Il Pala Alpitour ha fatto il tutto esaurito e abbiamo visto sfilare tra le tribune del palazzetto i vip più svariati. Tra giornalisti e influencer col pallino del tennis, conduttori e sportivi provenienti da altre dimensioni, nessuno ha voluto perdersi l’evento tennistico più spettacolare dell’anno. Tutti tranne Diletta Leotta, che pur avendo una grande passione per lo sport in generale non si è vista a queste latitudini nel corso della settimana. La conduttrice di Dazn ha approfittato della pausa del campionato, dovuta agli impegni della Nazionale, per regalarsi una piccola vacanza con il compagno Loris Karius e con la loro bambina, ma la sua assenza non è legata a questo.

C’è un motivo ben preciso se l’ex fiamma di Can Yaman ha disertato le Finals e preferito volare altrove pur di non avvicinarsi minimamente all’impianto torinese che ospita l’evento. E la colpa, giusto perché lo sappiate, è di Sascha Zverev, uno degli otto Maestri in gara.

Niente Finals per Diletta Leotta: sos ex

Non fatevi castelli in aria. Non c’è mai stato niente fra Diletta e l’affascinante tennista tedesco. C’è stato qualcosa, invece, tra due persone che i due conoscono non bene, ma benissimo.

Solo in pochi sanno che Loris Karius, oggi compagno della Leotta, è stato fidanzato con l’attuale partner di Zverev, ossia la conduttrice televisiva e modella Sophia Thomalla. Il rischio di imbattersi nella splendida wag dalla curve d’oro, che nei giorni passati era a Torino con Sascha, era dunque altissimo.

Non che Diletta abbia qualcosa da temere, intendiamoci. Il portiere del Newcastle United ha occhi solo per lei, figurarsi se la presenza di Sophia poteva turbarlo. Ma quando c’è una ex nei paraggi, si sa, è sempre meglio darsela a gambe…