Arrivano i soldi dall’Arabia Saudita: la Juventus incassa e ringrazia

Arrivano i soldi dall’Arabia Saudita. In estate i club sauditi hanno creato problemi alla Juventus. Ora li potrebbero risolvere. In che modo?

Conti, sempre conti. Da quando è approdato alla Continassa Cristiano Giuntoli deve viaggiare su due binari paralleli, difficilmente compatibili, eppure necessariamente legati l’uno all’altro.

Il tutto racchiuso nell’ormai celeberrima condizione dettata da John Elkann: competitività e sostenibilità. Il primo risultato concreto della nuova regola bianconera è stato il non-mercato estivo, ma la finestra di gennaio potrebbe aprire nuove opportunità. Alcune cessioni nonché il taglio di ingaggi pesanti hanno rappresentato una boccata d’aria per il bilancio.

L’aumento di capitale ha rappresentato poi un altro momento importante della stagione della Juventus poiché ha affrancato la dirigenza bianconera dall’incubo dell’assoluta necessità di dover pensare alla maniera su come recuperare i milioni perduti dalla mancata partecipazione alla Champions League. Qualche risorsa economica potrà pertanto essere messa sul mercato ma, accanto a questa, occorrerà anche qualche cessione.

In questa fase iniziale della stagione vi sono elementi che non si possono ritenere soddisfatti del minutaggio fin qui messo loro a disposizione da Massimiliano Allegri. Il talentuoso esterno inglese Iling Jr è uno di questi. La Juventus crede molto nel suo classe 2003, ma qualora dovesse arrivare un’offerta congrua la Juventus la valuterebbe con attenzione. E’, però, un altro il profilo che rischia di salutare la Juve a gennaio. Chi?

Arrivano i soldi dall’Arabia Saudita

Il nome con il quale la Juventus potrebbe fare cassa e finanziare buona parte del suo mercato invernale è Filip Kostic, come ci fa sapere calciomercatonews.com.

Il 31enne serbo, proveniente dall’Eintracht, è al suo secondo anno di Juventus. In questa stagione, nella gerarchia degli esterni, è scivolato dietro Cambiaso e questo ha ridotto sostanzialmente il suo utilizzo. La Juventus starebbe seriamente valutando la possibilità di cedere l’esterno serbo già nella finestra di mercato di gennaio ma solo e soltanto se la richiesta economica della società bianconera venisse soddisfatta.

Per Kostic la Juventus chiede non meno di 20 milioni di euro e sul giocatore vi sarebbero già diversi club dell’Arabia Saudita. La scorsa estate i club arabi hanno creato non pochi problemi alla Juventus, soffiandole da sotto il naso, due giocatori di primissimo piano quali Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié. Ora l’Arabia Saudita potrebbe rappresentare il bancomat bianconero in vista della sessione di mercato invernale.

Conti, sempre conti Ma chissà che questa volta dall’Arabia non arrivino finalmente buone nuove.