Tripla rinuncia: ritorno a sorpresa con la Juve

Per la Juventus questo weekend di metà novembre sarà atipico visto che non è in calendario alcuna sfida di campionato.

Il torneo infatti è fermo per via degli impegni delle varie nazionali. Qualche elemento della rosa di mister Allegri potrà godere di un po’ di relax, ma la maggior parte dei calciatori sono in giro per il mondo a difendere i colori dalla loro patria.

Previsti dunque allenamenti a ranghi ridotti nel corso dei prossimi giorni. Ma all’orizzonte c’è una partita davvero molto importante per la Juventus. Stiamo parlando ovviamente del big match da giocare contro l’Inter domenica prossima. Una sfida che mette in palio tre punti preziosi per la classifica ma non solo. La rivalità tra le tifoserie è alta ma soprattutto questa partita può essere importante dal punto di vista psicologico. Un successo dei bianconeri darebbe ancora più fiducia nei propri mezzi e alimenterebbe il sogno scudetto.

Juventus, Cuadrado forza i tempi: l’ex vuole esserci

I due allenatori in questi giorni faranno il punto della situazione, dovranno verificare le condizioni dei giocatori che torneranno dagli impegni con le nazionali. Allegri ha davvero gli uomini contati e spera nel recupero di qualche elemento, anche solo per avere una alternativa in più in panchina.

Quella contro la Juventus sarà una gara speciale per Juan Cuadrado, grande ex della partita. Il calciatore colombiano si è accasato all’Inter a parametro zero nella scorsa estate ma finora si è visto poco in campo. Ma pur di esserci contro i bianconeri è disposto a rinunciare ai tre giorni di riposo previsti. Per cercare di recuperare dalla tendinite infatti Cuadrado lavorerà infatti in questi giorni nel tentativo di rientrare in gruppo a metà della prossima settimana. In questo modo potrebbe dunque sperare in una convocazione per la gara che è in calendario domenica prossima.