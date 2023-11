‘Scambio’ Juventus-Napoli: De Laurentiis la chiude così

Calciomercato Juventus, il futuro del centrocampista del Napoli è in bilico. De Laurentiis la potrebbe chiudere in questo modo

Un intreccio di mercato la prossima estate. Anche se uno a dire il vero la Juventus, a quanto pare, lo ha messo nel mirino per il mercato di gennaio. Ma arrivarci è tutt’altro che semplice. Insomma, potrebbe essere rimandato tutto.

I fatti in questo momento dicono che Giuntoli è alla ricerca di un centrocampista nell’immediato: ne ha bisogno Massimiliano Allegri, che si è ritrovato senza Pogba e Fagioli in pochi mesi. Di nomi ne stano circolando parecchi, da Samardzic e De Paul, con il primo che sembra un affare difficile. Vedremo. In ogni caso l’occhio dell’ex dirigente del Napoli guarda anche al futuro e secondo Il Mattino ci sarebbe anche Zielinski nel mirino. Il centrocampista polacco ha un contratto in scadenza e un accordo che ancora non è stato trovato e ipotizzare una sua partenza sembra logico. E i bianconeri ci stanno pensando.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli guarda a Samardzic

Il Napoli dal proprio canto si starebbe cautelando o starebbe cercando di farlo in qualche modo e nel mirino ci sarebbe finito anche il centrocampista dell’Udinese che sta dimostrando che l’Inter la scorsa estate ci aveva visto davvero lungo. Poi sappiamo i fatti come sono andati con un ritorno in Friuli che sembra davvero essere momentaneo.

Insomma, Zielinski in questo modo sarebbe libero di accasarsi altrove senza che il club versasse nemmeno un euro nelle casse del Napoli. Ed è ovvio che questa situazione stuzzica e anche parecchio la Vecchia Signora. Giuntoli è un grande estimatore del centrocampista della nazionale polacca.