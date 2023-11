Vlahovic si offre al Real Madrid: la risposta spiazza la Juventus

Vlahovic si offre al Real Madrid, clamorosa notizia dalla Spagna che svela il desiderio dell’attaccante serbo. La risposta spiazza tutti

Dalla Spagna è arrivata una notizia clamorosa che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus infatti, secondo le informazioni che sono state riportate da Diariogol.com, si sarebbe offerto già a gennaio al Real Madrid.

Non avrebbe nascosto a quanto pare la sua voglia di giocare per i Blancos il serbo che al momento è la punta centrale di Massimiliano Allegri. Forse perché in questo momento – anche se viene da un infortunio – sta giocando di meno, entrando dalla panchina, con Kean che nelle ultime uscite è stato il titolare. In ogni caso Vlahovic già la scorsa estate sembrava vicino all’addio, e questo non preclude che, la prossima estate, possa salutare. In ogni caso i madrileni hanno risposto a questa offerta arrivata direttamente dal giocatore: una risposta che ha spiazzato tutti.

Vlahovic si offre al Real Madrid, arriva il no di Perez

Florentino Perez avrebbe detto di no a questa opzione. Il Real Madrid vuole prendere a tutti i costi Mbappé e tutti gli sforzi economici che farà il club andranno dritti verso quella direzione. Non ci sono possibilità quindi al momento di un innesto che porta il nome di Vlahovic a gennaio. E difficilmente, qualora il club spagnolo riuscisse nel colpaccio, ci sarà spazio la prossima estate.

Ovvio che questa notizia è tutta da confermare. Si potrebbe trattare di una indiscrezione per mandare un altro segnale al francese che sta prendendo tempo anche con alcune dichiarazioni dal ritiro della propria nazionale. Ma sul che Vlahovic davanti ad un’offerta ritenuta congrua possa essere ceduto non ci possono essere praticamente dubbi.