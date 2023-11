19 punti di penalizzazione: mazzata milionaria, il campionato finisce qui

I campionati europei sono fermi per le partite delle nazionali che si stanno giocando in questi giorni. Ma in Premier League ci sono novità all’orizzonte.

Gli appassionati di calcio si stanno concentrando sulle partite che sono in calendario e che riguardano le nazionali di tutto il mondo. Rappresentative nelle quali possono vedere all’opera tanti calciatori della loro squadra del cuore.

Per rivedere in campo la Juventus bisognerà attendere domenica prossima, e per i bianconeri c’è all’orizzonte la grande sfida contro l’Inter. I prossimi dunque saranno giorni molto caldi. Si tornerà a giocare anche in Premier League, forse il campionato più seguito al mondo, con tanti club che hanno delle disponibilità finanziarie importanti. Ma proprio in terra inglese all’orizzonte potrebbe esserci un vero e proprio terremoto calcistico. Se ne sta parlando molto, decisamente di più delle partite che ci sono in calendario.

Everton, incubo altra penalizzazione: retrocessione dietro l’angolo

Nei giorni scorsi è arrivata una mazzata per l’Everton, che è stato penalizzato di ben 10 punti in classifica. Sanzione per i Toffees a causa del mancato rispetto delle norme sui profitti e la sostenibilità, il cosiddetto fair play finanziario.

Se ne è parlato molto in ambiente calcistico, e si vocifera che potrebbero arrivare per lo stesso motivo delle sanzioni molto pesanti anche per corazzate come Chelsea e Manchester City. Si vedrà. Nel frattempo una nuova sanzione potrebbe arrivare ancora all’Everton, altri 9 punti di penalizzazione. Burnley, Leicester e Leeds hanno avanzato infatti una richiesta di risarcimento di 300 milioni di sterline e se la commissione incaricata gli darà ragione il club di Liverpool potrebbe finire in amministrazione controllata. La classifica dell’Everton è già deficitaria, una nuova penalizzazione (-19 in tutto) vorrebbe dire retrocessione dietro l’angolo.