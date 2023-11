Chiara Frattesi, dall’alto non avrai scampo: non ti resta che sbirciare

Chiara Frattesi, se temi le prospettive pericolose questa foto non fa per te: le vertigini sono in agguato.

Ogni volta che irrompe sui social network con uno scatto o con un video inediti, non fa altro che portare scompiglio. I commenti da parte dei follower, poi, si sprecano nel vero senso della parola. La riempiono di complimenti e si fa quasi a gara, se vogliamo, per cercare gli aggettivi e le lusinghe migliori da dedicare a questa dea.

In qualunque modo la si definisca, in qualunque modo la si chiami, certo è che Chiara Frattesi è uno degli astri nascenti del momento. Sui social network è in continua ascesa, ma sbaglia chi pensa che debba tutto al cognome che porta. Sì, questa splendida ragazzi dagli occhi che sono due fanali è effettivamente la sorella di un certo calciatore, ossia del centrocampista della Nazionale azzurra e dell’Inter Davide Frattesi. Non bisogna cadere in errore e pensare, però, che debba tutto a lui. Chiara ci ha messo la faccia e le curve ed è per questo che è a tanto così dallo sfondare il muro dei 100mila follower.

Un traguardo che, di questo passo, raggiungerà in un battito di ciglia, questo è poco ma sicuro. Soprattutto se continuerà, come in fondo speriamo che sia, a far girare la testa ai follower con i suoi contenuti micidiali. Spesso da bollino rosso, oseremmo dire, ma mai eccessivi o volgari. La Frattesi è talmente bella da sembrare Madre Natura e non c’è stata una sola volta in cui sia uscita dai ranghi.

Chiara Frattesi, prospettiva pericolosa: si salvi chi può

Sa giocare con l’obiettivo, la sorella del calciatore, tant’è che ha ormai imparato a menadito come posare a favore di cam e come fare in modo che la sua bellezza risalti attraverso lo screen.

Quanto abile sia diventata dal punto di vista tecnologico lo si evince chiaramente dalla foto, spaziale, che ha postato qualche ora fa. L’influencer si stava allenando quando ha ben pensato di scattarsi un selfie optando per una prospettiva molto particolare.

Si è fotografata dall’alto, motivo per il quale il suo décolleté, stretto in una canotta che fatica a contenerlo, prende praticamente tutto lo schermo. Se ci è piaciuto? E c’è forse bisogno di chiederlo?