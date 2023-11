Juventus-Inter, semaforo rosso: Allegri cambia ancora

Una domenica di riposo per la Juventus in attesa che vengano completate le gare di qualificazione delle varie nazionali impegnate.

Il torneo di serie A ha vissuto una sosta e questa è stata l’occasione buona per iniziare a fare un primo bilancio. Che per la Juve è decisamente positivo, in considerazione della posizione di classifica della formazione di Allegri. Che si trova alle spalle dell’Inter e può decisamente sognare in grande.

Il traguardo principale, ormai è risaputo, è la conquista quantomeno del quarto posto. Qualificarsi per la prossima Champions League è necessario da un punto di vista sportivo ma anche economico. Certo è che vedere la Juventus in lotta per lo scudetto è comunque un qualcosa che fa sognare i tifosi. Riportare il tricolore a Torino sarebbe sensazionale. Ma bisogna fare un passo alla volta e magari pensare anche che il calciomercato a gennaio potrebbe portare in dote qualche nuovo elemento.

Juventus, Locatelli verso il forfait insieme a Danilo

Intanto pero è bene pensare al match contro l’Inter, uno scontro diretto che è importante anche dal punto di vista psicologico. Allegri deve fare i conti però con i problemi legati all’infermeria.

Percentuali di disponibilità (ad oggi) verso #JuveInter ⚽️ #Juventus MCKENNIE 80% 🟢

ALEX SANDRO 70% 🟢

HUIJSEN 60% 🟡

MIRETTI 50% 🟡

WEAH 40% 🟡

LOCATELLI 30% 🔴

DANILO 20% 🔴 — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 19, 2023

Il giornalista Giovanni Albanese su Twitter ha stilato le possibilità che gli acciaccati possano essere della sfida. Semaforo rosso per Danilo e Locatelli. Poche le chance che il centrocampista possa recuperare e questo è senz’altro un problema grosso per Allegri. Che in quella zona del campo ha poche alternative. Potrebbero farcela invece Miretti e Weah, che insieme al giovane Hujisen dovrebbero però andare al massimo in panchina. Sorridono invece McKennie e Alex Sandro. I due vanno verso il recupero e potrebbero anche giocare dal primo minuto.