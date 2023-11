La Juventus porta a Torino il nuovo Kroos: intreccio stellare

Giuntoli e il grande sogno per il centrocampo della Juventus. La vera emergenza della formazione bianconera è in mezzo al campo.

Domenica contro l’Inter la Juventus potrebbe presentarsi in assoluta emergenza. Quasi non bastassero le assenze di Pogba e Fagioli, che dureranno per l’intera stagione, gli infortuni di Locatelli e Miretti potrebbero mettere in seri guai Massimiliano Allegri.

Anche McKennie è tornato anzitempo dal ritiro degli Stati Uniti a complicare ulteriormente una situazione già quasi drammatica. Sempre di più la zona nevralgica del campo sta diventando un problema per la Juventus. Sempre di più diminuiscono gli effettivi a disposizione di Allegri il quale, proprio in vista dello scontro diretto con l’Inter, dovrà, giocoforza, inventarsi qualcosa per il suo centrocampo.

E proprio il centrocampo è il settore che Giuntoli sta tenendo in maggiore considerazione in vista del mercato di gennaio. I vuoti improvvisi lasciati da Pogba e Fagioli dovranno, almeno parzialmente, essere riempiti. Ma da chi? Il mercato di gennaio non permetterà certo grandi investimenti ma Giuntoli proverà ugualmente a guardare un po’ più lontano, esattamente ad Amsterdam, nella casa dei Lancieri d’Olanda.

Veste infatti la maglia dell’Ajax il nuovo fenomeno europeo che, guarda caso, gioca a centrocampo: Kenneth Taylor.

Giuntoli e il grande sogno per il centrocampo

Classe 2002, Kenneth Taylor è il nuovo fenomeno del calcio olandese ed europeo. E la prossima estate potrebbe lasciare i Lancieri di Amsterdam.

Pe gli addetti ai lavori Kenneth Taylor possiede i crismi del fuoriclasse e in tanti lo hanno già ribattezzato il nuovo Toni Kroos. Come il grande centrocampista tedesco, il giovane orange eccelle nella fase difensiva ma possiede, inoltre, un eccellente visione di gioco. I più grandi club europei sono già in coda ed attendono il momento giusto per lanciare l’offensiva al giovane centrocampista olandese.

Secondo quanto risulta a El Nacional, il Real Madrid è assai interessato a Kenneth Taylor proprio in vista dell’imminente sostituzione di Kroos che ormai sta vivendo l’ultimo capitolo della sua gloriosa storia con la maglia del Real Madrid. Bayern Monaco e Liverpool osservano con attenzione gli eventuali sviluppi. E la Juventus? Il costo del giovane talento olandese si dovrebbe aggirare attorno ai 30 milioni di euro. Non una cifra impossibile.

La Juventus e Giuntoli pertanto ci sono. Il centrocampo è il settore dove il club bianconero, tra gennaio e il prossimo giugno, investirà di più. La sessione invernale del mercato potrebbe già lanciare clamorose novità in proposito, in vista poi della prossima estate.