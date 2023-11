Strega Allegri ma lascia la Juventus: colpaccio dalla Spagna

Attenta Juve, così te lo portano via. Il mercato può riservare qualsia si tipo di sorpresa, Anche ti portino via il gioiello di casa.

Soltanto qualche settimana fa la Juventus ha salutato una delle sue colonne. Una figura tanto importante quanto discreta, quasi nascosta. Matteo Tognozzi ha lasciato il suo ruolo di scouting bianconero.

Tognozzi, classe 1987, per sei anni è stato un fondamentale punto di riferimento per quanto attiene il mercato dei giovani. Tanto per fare dei nomi, Huijsen e Yildiz sono soltanto gli ultimi due gioielli, in ordine cronologico, figli naturali del suo lavoro certosino. Gli stessi Soulé, Nonge e Barrenechea appartengono a lui. Era arrivato alla Juventus grazie a Fabio Paratici che lo aveva scelta per il mercato sudamericano.

In precedenza Tognozzi aveva collaborato anche con l’attuale commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, durante la sua esperienza russa con lo Zenit San Pietroburgo. L’ormai ex bianconero ha voluto intraprendere la carriera di dirigente accettando la proposta del Granada. Ora Matteo Tognozzi è il nuovo direttore sportivo del club spagnolo.

Appena arrivato in terra spagnola, l’ex dirigente della Juventus potrebbe subito intrecciare con il club bianconero una trattativa di mercato per gennaio. Per chi?

Tognozzi sta pertanto prendendo confidenza con la nuova realtà della Liga. E’ probabile che il Granada effettuerà qualche operazione di mercato in entrata. Forse in Italia, forse con la Juventus.

Per saperne i più ci affidiamo a okfichajes.com. La prima parte di stagione è stata particolarmente negativa per il Granada che ha ottenuto una sola vittoria su tredici incontri disputati. Occupa, pericolosamente, il penultimo posto in classica e per gennaio vorrebbe operare sul mercato intervenendo soprattutto sul reparto difensivo.

Ecco quindi che Matteo Tognozzi ha pensato subito alla Juventus e, soprattutto, a Dean Huijsen. Il classe 2005 bianconero, uno dei migliori prodotti del vivaio bianconero, come detto grazie proprio a Matteo Tognozzi, ha già esordito in prima squadra e rappresenta un profilo che Massimiliano Allegri sta monitorando quotidianamente per misurarne la crescita.

E’ pertanto difficile immaginare che la Juventus lo lasci partire, anche soltanto in prestito. Per rimanere in Italia Matteo Tognozzi sta seguendo anche un altro giocatore che milita in Serie A, esattamente nella Lazio: lo spagnolo Mario Gila. Il giocatore biancoceleste non ha mai giocato nella Lazio di Maurizio Sarri e questo può senz’altro facilitare il lavoro di Tognozzi dal momento che il club biancoceleste non opporrà certo una strenua resistenza.