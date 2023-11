Antonio Conte ritorna alla Juve: è successo nelle scorse ore

La Juventus è in costante contatto col big per giugno: adesso il potenziale ritorno in bianconero è concreto

La Juventus di Massimiliano Allegri sembra tornata quella squadra cinica e concreta che era mancata nelle ultime due stagioni.

I bianconeri hanno conquistato il secondo posto in classifica e al rientro dalle nazionali avranno la possibilità di prendersi la vetta nel big match contro l’Inter. Allegri ha ritrovato uno dei suoi marchi di fabbrica, la difesa granitica. Un fattore che negli anni di vittorie avevano fatto la differenza nella conquista degli scudetti. Il gioco fa ancora fatica a venire fuori ma adesso la squadra sembra aver trovato una sua identità. Anche i commenti dei tifosi stanno cambiando, dopo mesi in cui avevano aspramente criticato Allegri. All’orizzonte, però, la Juventus ha già in mente il nome del prossimo allenatore.

Juventus, contatti concreti con Antonio Conte per giugno: il ritorno ora è possibile

Come sottolineato dall’insider Enganche, la Juventus sarebbe costantemente in contatto con Antonio Conte per un possibile ritorno in panchina.

Il suo nome è stato accostato ai bianconeri spesso negli ultimi tempi, soprattutto durante la scorsa stagione, dopo i risultati per nulla positivi di Massimiliano Allegri. La società è rimasta prigioniera del contratto fino al 2025 dell’attuale allenatore che, però, in questa prima parte di stagione ha ribaltato lo scenario dell’anno scorso.

🚨Continuano ad essere portati avanti in maniera seria i contatti tra #Juventus ed Antonio #Conte per il ritorno sulla panchina bianconera del tecnico salentino a partire dalla prossima stagione. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) November 20, 2023

La società, però, valuta l’ipotesi di cambiare prima della scadenza del contratto di Allegri e Antonio Conte rimane il primo nome in lista. L’allenatore pugliese è fermo dopo l’ultima esperienza al Tottenham, terminata non certamente nel migliore dei modi. Di certo per Conte le richieste non mancano ma è altrettanto vero che non ha mai nascosto il suo legame con la Juventus. Il prossimo a sedere sulla panchina bianconera potrebbe essere proprio Antonio Conte, per quello che sarebbe un romantico ritorno a 10 anni di distanza dal suo addio.