Clamoroso, Allegri CT di una Nazionale estera: hanno svelato le cifre

Clamoroso, Allegri CT di una Nazionale estera. La notizia scuote l’ambiente bianconero concentrato sulla sfida di domenica sera con l’Inter.

Massimiliano Allegri ha iniziato seriamente a pensare all’Inter. Domenica sera, all’Allianz Stadium, vi sarà l’attesissimo scontro diretto. Il tecnico livornese spera di poterlo affrontare al meglio anche se le condizioni fisiche di alcuni giocatori lo preoccupano non poco.

Allegri si sta però godendo questa prima parte di stagione dove la sua squadra sta rispondendo come forse nemmeno lui si sarebbe aspettato. E dire che le contrarietà non sono mancate nemmeno quest’anno. La doppia squalifica, improvvisa, inaspettata, sgradita di Pogba e Fagioli ha privato il tecnico di colui che avrebbe dovuto essere l’acquisto più importante dell’anno e del talento giovane più pronto.

Eppure il gruppo, come si dice in questi casi, si è compattato come non mai, fornendo prestazioni non spettacolari dal punto di vista del gioco espresso, nonostante un inizio di stagione che sembrava foriero di novità interessanti, ma lottando sempre fino alla fine, esattamente come recita il mantra bianconero. Ora c’è l’ostacolo più alto, da affrontare forse in emergenza, ma continuando a mostrare carattere e determinazione.

Una Juventus che ha riconquistato il suo pubblico, che ora sembra perfino essersi riavvicinato ad Allegri, non più sonoramente contestato come avvenuto durante la scorsa estate.

Allegri CT di una Nazionale

Sembra infatti passato un secolo da quando sui social legati al tifo bianconero campeggiava ovunque l’hashtag #alllegriout.

Ma quale sarà il futuro dell’attuale tecnico juventino? Ancora un’altra stagione, come da contratto, sulla panchina bianconera oppure vi sarà un cambio di guida tecnica? Un indizio interessante ci arriva dal sito di scommesse www.bettingodds.com, dove sono state pubblicate le quote riguardanti il prossimo commissario tecnico dei Leoni d’Inghilterra.

Non manca praticamente nessuno tra i papabili. I più grandi tecnici del mondo sono tutti presenti con al fianco la relativa quota. Tra loro compare anche Massimiliano Allegri la cui nomina a commissario tecnico della nazionale inglese viene data 33/1. In pole position vi è Pep Guardiola la cui relativa quota è 6/1. Allegri alla guida dell’Inghilterra, al momento, sembra però una possibilità alquanto remota.

Se il tecnico livornese resterà un altro anno sulla panchina bianconera lo decideranno, prima di tutto, e come sempre, i risultati. Una Juventus in Champions League avrebbe fatto il suo, tenuto conto delle difficoltà generate dagli sconquassi della passata stagione. Una Juventus fuori dalla competizione più importante sarebbe un dramma dal punto di vista economico-finanziario per la società bianconera che darebbe il via ad una rivoluzione.

Rivoluzione che partirebbe proprio dal tecnico.