Il poker è servito: così Vlahovic saluta la Juve e cambia campionato

Vlahovic lascia la Juve e cambia campionato. Con l’approssimarsi della finestra di mercato invernale si torna a parlare del centravanti serbo.

Rimane la grande incognita in casa Juventus. L’elemento da esaltare e da criticare, a seconda dei casi. Dusan Vlahovic rimane il pensiero più grande per Cristiano Giuntoli.

Un acquisto importante che avrebbe dovuto garantire gol e prestazioni proporzionate alla somma versata per il suo cartellino, circa 80 milioni di euro e all’ingaggio percepito. L’inizio di stagione sembrava aver messo da parte, definitivamente, tutte le problematiche fisiche, pubalgia in primis, che avevano pesantemente condizionato la stagione passata del centravanti serbo.

Le prime gare di campionato, i primi gol poi, di nuovo, uno stop per un nuovo problema fisico ed un calo di forma che spinge Allegri a preferirgli, in questo momento, il più reattivo Kean. Avvicinandosi gennaio e la sessione invernale di mercato ecco che torna nuovamente in auge la voce, non si sa quanto reale, che la Juventus potrebbe decidere di cedere il classe 2000.

Una conferma a tale ipotesi arriva direttamente dalla Spagna dove il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo sembra avere le idee chiare riguardo il futuro del centravanti bianconero.

Vlahovic lascia la Juve. Per andare dove?

Il noto quotidiano sportivo di Barcellona ha fatto luce sullo scenario che potrebbe coinvolgere un club spagnolo, l’Atletico Madrid e Dusan Vlahovic.

Secondo Mundo Deportivo infatti vi sarebbero quattro motivi che potrebbero portare il centravanti serbo a divenire il nuovo puntero dei biancorossi di Madrid. Il primo motivo individuato dal quotidiano è quello che allarma di più la Juventus. La prossima estate l’ingaggio di Vlahovic supererà i 12 milioni di euro netti annui. Cifra che la Juventus non può, e non vuole sostenere.

La società bianconera vorrebbe prolungare il contratto di Vlahovic per poter spalmare il suo ingaggio su più anni. In caso di rifiuto da parte del giocatore la strada della cessione è segnata. Il secondo motivo è legato al rendimento del serbo, decisamente al di sotto rispetto a quello roboante in maglia viola. Il terzo motivo è legato alle condizioni di salute dell’attaccante Memphis Depay che potrebbero spingere l’Atletico ad andare sul mercato.

Il quarto motivo riguarda nuovamente la Juventus dal momento che la società bianconera segue con interesse almeno due profili biancorossi: Rodrigo de Paul ed Alvaro Morata. Da qui la possibilità concreta che si possa aprire una trattativa tra i due club. Per la sessione di gennaio o per la prossima estate. Staremo a vedere.