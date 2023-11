Michela Persico, follower alle strette: foto letale, attenti alla scollatura

Michela Persico mette a dura prova i suoi follower postando otto scatti estremamente sensuali: si salvi chi può.

Qualche giorno fa ha fatto un tuffo nel passato. Ha iniziato a postare sui social network una raffica di foto della sua vita prima di Rugani e prima del piccolo Tommaso. E ha approfittato di questa passeggiata sul viale dei ricordi per rivelare che qualcosa, come in tanti avevano intuito, sta finalmente bollendo in pentola.

Michela Persico, così ha annunciato la moglie del difensore della Juventus, tornerà presto a condurre come un tempo. E non solo. La splendida wag bianconera, da sempre molto amata dal popolo dei social, sembrerebbe pronta ad un’altra avventura. Quando le è stato chiesto se abbia intenzione di tornare al cinema – era tra i protagonisti di “InFiniti“, sbarcato nelle sale lo scorso settembre – la sua risposta è stata carica di entusiasmo. Ha fatto sapere che sì, presto la rivedremo sul grande schermo.

Non ha svelato dettagli aggiuntivi circa il suo futuro, però, la bella lady Rugani. A proposito del suo ritorno alla conduzione ha invece sottolineato questo: “Non vedo l’ora – queste le parole della wag – di dirvelo ma per scaramanzia fino a che non sono in onda evitiamo (vi dico solo questo, non calcio). Quello per ora rimane un ricordo”. Già, per ora. Perché non si sa mai, poi, cosa la vita possa decidere di riservarti.

Michela Persico, si salvi chi può: uno più esplosivo dell’altro

In attesa di scoprire cosa stia “cuocendo” nel pentolone di Michela, sappiate che la Persico nelle scorse ore ha fatto qualcosa di molto pericoloso. Se non vi siete imbattuti nel suo carosello di foto, meglio così: avreste potuto rischiare grosso.

Otto scatti, uno più sexy dell’altro, che hanno letteralmente fatto impazzire il popolo dei social. La wag ha voluto l’aiuto dei follower per scegliere una di esse e inviarla a corredo della sua candidatura ad un lavoro. E lì è cascato l’asino, perché scegliere in mezzo a cotanto splendore non è assolutamente facile.

Lady Rugani indossa degli outfit esplosivi, la maggior parte dei quali focalizzano l’attenzione sul suo maestoso lato A. Una gallery potenzialmente letale, dunque, che fareste bene a stare attenti, nel caso in cui decidiate di sfogliarla e di godervi lo spettacolo.