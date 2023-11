Miss Italia ha il cuore bianconero: la Juve ha la tifosa più bella di tutte

Miss Italia, sapevi che la neo eletta Francesca Bergesio ha un debole per la Juventus? Il suo sogno nel cassetto è bianconero.

19 anni, un fisico statuario, un viso angelico e un metro e ottanta di curve e di bellezza. Risponde al nome di Francesca Bergesio la nuova Miss Italia, incoronata nei giorni scorsi a Salsomaggiore nell’ambito dell’84esima edizione dello storico concorso di bellezza del Bel Paese.

Ha tanti sogni questa splendida creatura di Cervere, in provincia di Cuneo. Uno fra tutti, quello di diventare la mascotte di una certa squadra. Già, perché la bella Francesca, per chi ancora non lo avesse scoperto, è una tifosa sfegatata della mitica Juventus. Un amore che ha ereditato da suo padre, bianconero da sempre, che è riuscito a trasmettere alla sua “bambina” questa passione per la Vecchia Signora. Anche a costo di vederla “litigare” con nonno Bruno, che tifa invece per il Torino. Fortuna che poi l’affetto va ben al di là dei colori societari.

Sta di fatto che la Bergesio non è la prima Miss Italia ad avere il cuore spudoratamente bianconero. Prima di lei ci sono state Cristina Chiabotto, che è stata incoronata nel 2004, ed Edelfa Chiara Masciotta, che ha ricevuto fascia e tiara l’anno successivo. Con Francesca il magico trio è ora al completo: quale altro club può fregiarsi di avere una cerchia di tifose così belle? Nessuno, appunto.

Miss Italia Francesca Bergesio e quel debole per Kean e Szczesny

Di questo amore la neo reginetta italiana si vanta a più non posso. “Amo da sempre la Juve – ha ammesso a Tuttosport – però a scuola ho sempre tenuto un profilo basso. Sono andata tante volte con mio papà allo Stadium a tifare Juve senza mai apparire sfegatata. L’ultima mia presenza allo Stadium? Juve-Sassuolo dell’anno scorso. Coi miei coetanei tifosi di Torino, Inter, Milan mi limito a piccoli battibecchi e sfottò”.

Dopodiché, Miss Italia si è lasciata andare a una piccola rivelazione. Ha ammesso di preferire, fra tutti, due giocatori: “In primis Kean, e poi Szczesny, che per me è un portiere formidabile, le para tutte”. Fuori dalla Juve, invece, ha occhio solo per il milanista Leao, “per il modo di muoversi in campo e saltare gli avversari sembra un ballerino”.

Infine, un desiderio per il futuro: “Fatemi diventare la mascotte della Juventus – chiede Francesca allo staff bianconero – ci terrei tantissimo”. E qualcosa ci dice che il suo appello non cadrà nel vuoto…