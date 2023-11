Niente Juventus, lo “porta” al Real Madrid: ha svelato tutto

Niente Juventus, il noto procuratore ha “consigliato” ai Blancos il centrocampista seguito da Giuntoli.

Si conclude domani la terza finestra – l’ultima, almeno per quanto riguarda l’anno solare – riservata agli impegni delle rappresentative nazionali. In questo momento è in campo l’Italia di Luciano Spalletti, a caccia di uno degli ultimi pass per l’Europeo tedesco. L’obiettivi degli azzurri è quello di evitare i pericolosi spareggi che già due volte ci sono stati fatali negli ultimi cinque anni. All’epoca si trattava di Mondiali, oggi di Europei.

Da mercoledì in poi si comincerà a pensare solo alla partita più attesa del 13esimo turno di campionato, quella tra Juventus e Inter. Uno scontro al vertice, tra le due squadre che finora hanno totalizzato più punti, provando a seminare le dirette concorrenti. La partita della verità soprattutto per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che proprio come i loro storici rivali hanno incassato a malapena una sconfitta, quella con il Sassuolo a Reggio Emilia. E che nelle ultime cinque giornate non conoscono altri risultati oltre alla vittoria. Ma le notizie che arrivano in questi giorni dalla Continassa non sono affatto buone.

Niente Juventus, Damiani: “Thuram lo vedo bene con Ancelotti”

Sì, perché si è allungata ulteriormente la lista degli infortunati. Miretti e Locatelli con ogni probabilità daranno forfait: a centrocampo è emergenza totale.

Cristiano Giuntoli, infatti, è pronto ad intervenire per sistemare un reparto che al momento presenta pochissime alternative ai titolarissimi, complici anche la sospensione di Paul Pogba e la squalifica di Nicolò Fagioli. Il direttore sportivo bianconero a gennaio farà di tutto per accontentare Allegri ma difficilmente il “prescelto” potrà essere Khephren Thuram, secondogenito di Lilian e perno del Nizza di Francesco Farioli che avrebbe già fatto perdere la testa all’ex diesse del Napoli. Dopo Marcus all’Inter arriva in Italia anche l’altro fratello? No, secondo Oscar Damiani, ex calciatore ed oggi procuratore che “spinge” Khephren al Real Madrid. Intervistato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Damiani non ha avuto dubbi: “Dove lo vedrei bene? Al Real Madrid. L’ho consigliato ad Ancelotti”.