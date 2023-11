Rottura del crociato e nuovo colpo: Juventus sotto assedio

Calciomercato Juventus, la rottura del crociato mette in difficoltà Giuntoli. L’infortunio in Nazionale costringe il club al nuovo colpo

L’infortunio subito da Gavi in nazionale costringe il Barcellona a muoversi anche in maniera abbastanza veloce per coprire il buco che il centrocampista lascerà fino al termine della stagione.

Gravissimo problema al ginocchio per lo spagnolo che ha chiuso in anticipo l’annata in una partita che non aveva nessun valore e che infatti ha fatto scatenare immediatamente le polemiche. Una situazione davvero difficile da mandare giù per il Barcellona che nonostante sappia benissimo che la Uefa pagherà per il problema, non è contento. In ogni caso ormai quello che è successo non può essere in nessun modo riparato e adesso si iniziano a fare i primi nomi di chi potrebbe prendere il posto del giocatore nei prossimi mesi. Il portale fichajes.net, infatti, svela quelli che sono i papabili. E ce n’è uno accostato anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a Vermeeren

Tra i nomi che circolano c’è anche quello del belga Arthur Vermeeren dell’Anversa, elemento accostato anche alla Juventus nel corso delle ultime settimane, elemento che Giuntoli avrebbe messo nel mirino da un poco di tempo.

Se il Barcellona però dovesse cercare di affondare il colpo, necessario come lo sarebbe comunque per i bianconeri, sarà difficile per Giuntoli riuscire a prendere il giovane centrocampista che tanto bene sta facendo parlare di sé con delle prestazioni importanti. Una situazione quindi che mette, o che potrebbe mettere in difficoltà anche la Juventus. Speriamo ovviamente che non sia così.