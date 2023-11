Calciomercato Juventus, clamoroso Giuntoli: è fuori

Calciomercato Juventus, clamoroso Giuntoli: dopo un approccio che sembrava potesse dare i suoi frutti il dirigente ha deciso in questo modo. Fuori dalla corsa

Dopo un approccio importante, che sembrava potesse realmente dare i suoi frutti, Cristiano Giuntoli ha deciso di fare un passo indietro almeno stando alle dichiarazioni di Gianluca Di Marzio che ha parlato ad una live su Instagram con TuttoSport.

Un passo indietro importante che indica, probabilmente, ma questa è solamente una nostra sensazione, come l’obiettivo in mezzo al campo per il prossimo mese di gennaio sembra essere già deciso. Tutto lascia pensare che la Juventus possa andare decisa su Rodrigo De Paul, un elemento di quantità e di qualità che conosce i meccanismi del 3-5-2 sistema tattico utilizzato da Massimiliano Allegri. Ma andiamo a vedere in questo caso per chi ha deciso di mollare la presa Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Phillips fuori dai giochi

“Phillips è ormai praticamente escluso dalla lista della Juventus per gennaio” ha detto Di Marzio. Quindi nessun accordo con il Manchester City per le prestazioni di un giocatore che sta trovando davvero pochissimo spazio agli ordini di Guardiola e che probabilmente il club inglese avrebbe ceduto volentieri nel corso della prossima finestra di mercato.

Questa decisione ovviamente sta a significare anche un altro fatto: che le cose da qui ai prossimi mesi possono cambiare più e più volte. Visto che sappiamo benissimo quante possono essere le varianti per una trattativa. Ma intanto una prima decisione sarebbe arrivata: non sarà il centrocampista inglese il rinforzo chiesto e voluto da Massimiliano Allegri.