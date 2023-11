Juventus-Inter s’infiamma: niente rinnovo, arriva a parametro zero

Il duello di mercato a distanza tra Inter e Juventus potrebbe riproporsi anche per il difensore portoghese: colpo a parametro zero

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter potrebbe spostarsi dal campo al mercato e già nei prossimi mesi rischia di incendiarsi.

Al momento il focus è sul big match di domenica 26 novembre all’Allianz Stadium, con in palio il primo posto in classifica. Tra qualche settimana invece potrebbe spostarsi in ottica mercato. Già da tempo Inter e Juve si contendono Khephren Thuram e Piotr Zielinski, due nomi particolarmente chiacchierati in questo ultimo mese. Tra i nomi sondati dalla Juventus e dai rivali nerazzurri c’è anche il difensore classe 2000 Tiago Djalò, attualmente in forza al Lille.

Juventus e Inter tornano su Djalò: non rinnova col Lille e si libera a parametro zero

Ennesimo talento coltivato dal club francese che ogni hanno mette in vetrina giovani calciatori di grande prospettiva.

Negli ultimi anni i casi più eclatanti sono quelli di Rafa Leao, Victor Osimhen, Nicolas Pepé. In realtà, però, Djalò è cresciuto calcisticamente in Portogallo, nello Sporting CP che lo ha ceduto al Lille nel 2019, nell’ambito dell’operazione che ha portato Leao al Milan. Il difensore è già nel giro della nazionale maggiore portoghese, con cui ha esordito nel 2022. L’anno scorso in Ligue 1 ha chiuso la stagione con 2 gol e un assist, mettendosi in mostra in maniera concreta. Quest’anno non è ancora mai sceso in campo, alla prese con il recupero dal brutto infortunio al legamento crociato, che risale al 4 marzo scorso. Prima della rottura del crociato, Djalò è stato un osservato speciale per la dirigenza dell’Inter ma ancora adesso rimane un nome da tenere in considerazione per la squadra di Simone Inzaghi.

La difesa nerazzurra ha perso pezzi importanti come Skriniar e D’Ambrosio ma ha guadagnato Bisseck e soprattutto Pavard. Djalò, però, andrebbe ulteriormente a ringiovanire il reparto, dando una soluzione importante all’allenatore. Parallelamente la Juventus è alla ricerca di un difensore, avendo perso Bonucci in estate, ma anche alla luce del possibile addio di Alex Sandro già a gennaio. Djalò è in scadenza a giugno 2024 e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Il portoghese sta per recuperare dal grave infortunio e questo potrebbe spingere Juventus e Inter a farsi avanti concretamente. Resta da convincere il giocatore che ha già assaporato il calcio italiano nella breve esperienza nelle giovanili del Milan.