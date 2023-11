Jovana Djordjevic spudorata in lingerie: tra pizzo e ricami si vede tutto

Jovana Djordjevic stordisce il popolo dei social con una serie di scatti da bollino rosso: che schianto la moglie di Filip in babydoll.

Suo marito, l’ex calciatore serbo Filip Djordjevic, per un motivo o per un altro non è mai riuscito a brillare come avrebbe potuto e sicuramente anche voluto. Ora per un infortunio, ora per un altro, la sua carriera non ha mai preso il volo. E non ha lasciato il segno, quindi, né alla Lazio e né al Chievo Verona.

Un discorso a parte va fatto invece per la modella con cui sta da più di dieci anni, ossia Jovana Djordjevic, anche lei di origini serbe. Non ha un legame stretto con l’Italia, eppure nel Bel Paese è conosciutissima. Per due motivi, sostanzialmente: in primo luogo per la sua presenza assidua sui social network, che hanno fatto sì che tutto il mondo imparasse a conoscerla; in secondo luogo perché ha partecipato a una recente edizione dell’Isola dei famosi. Si è ritirata dal reality in stile survivor per via di un problema al seno, ma sebbene la sua permanenza in Honduras sia stata relativamente breve bisogna ammettere che l’indossatrice ed influencer ha decisamente lasciato il fiato.

Sarebbe stato strano il contrario, semmai, visto e considerato che vederla H24 in costume da bagno è stato un immenso privilegio. Non che non fossimo abituati a gustarcela in bikini, trikini e completini intimi, ma sul piccolo schermo è stata tutta un’altra cosa.

Jovana Djordjevic, un babydoll è per sempre: pizzo e sex appeal a go-go

La Djordjevic, dicevamo, fatta eccezione per il periodo che ha trascorso all’Isola dei famosi, è sempre stata attivissima sui social network. Posta nuovi contenuti praticamente ogni giorno e sugli ultimi vorremmo soffermarci in maniera un po’ più specifica, dato che hanno fatto vibrare all’unisono i cuori dei suoi follower.

Il perché è presto detto: Jovana posa con indosso della lingerie molto piccante, un babydoll ornato di ricami e merletti che sta una favola sul suo fisico da dea. Un capo talmente sottile che si vede tutto quello che c’è sotto, vale a dire un reggiseno di pizzo e un perizoma sgambato che non lascia spazio all’immaginazione. Divina, non è vero?