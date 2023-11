Marotta replica ad Allegri: “Juventus favorita per lo scudetto”

Durante questa sosta del campionato di serie A non sono mancate le voci di calciomercato che hanno riguardato la Juventus.

I bianconeri sono attesi come i grandi protagonisti della prossima sessione invernale dei trasferimenti. Non c’è soltanto la volontà ma anche la necessità di riuscire a trovare dei rinforzi in tutte le zone del campo per far sì che l’organico a disposizione di Allegri possa essere migliorato.

La Juventus si è posta per questa stagione l’obiettivo minimo della conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League ma è chiaro che i tifosi sognano che la loro squadra possa riuscire a competere per lo scudetto. Ci saranno diverse sfide cruciali da giocare fino alla fine dell’anno, poi la palla passerà nelle mani del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che dovrà essere bravo a trovare le pedine adatte per il gioco bianconero. Il suo lavoro di programmazione per il futuro è ovviamente già iniziato.

Juventus, per Marotta sei la favorita per il titolo: ecco perché

Nel frattempo però la Juventus farà bene a concentrarsi sul campionato e sulla prossima sfida con l’Inter che mette in palio dei punti di platino per le prime posizioni. Riuscire a portare a casa il successo sarebbe fondamentale anche dal punto di vista psicologico per la squadra di Allegri. Che ha il sogno di conquistare lo scudetto.

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha però detto che questo confronto non sarà decisivo per il tricolore e in fondo non gli si può dar torto, visto che manca tantissimo alla conclusione del torneo. Il dirigente durante il Dla Piper Forum di Milano ha però spiegato come la “Juve nel medio-lungo periodo è favorita perchè non giocare le coppe europee consente di pianificare meglio gli allenamenti e di avere meno stress agonistico. Dunque un vantaggio c’è per i bianconeri. Allegri dice che l’Inter è favorita? Lui è un bravo allenatore e un grande esperto di comunicazione. Io con rispetto gli ho dato la giusta risposta” sono le sue parole