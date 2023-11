Accordo con il grande ex: si sblocca il mercato della Juventus

Calciomercato Juventus, un accordo che potrebbe arrivare grazie all’intervento dell’ex storico bianconero. I dettagli.

L’ex dirigente della Juventus, Laurent Blanc, sembra essere sempre più vicino a unirsi allo staff dirigenziale del Manchester United. Le voci di corridoio indicano che Blanc potrebbe assumere il ruolo di direttore generale, sostituendo Richard Arnold. Questo sviluppo potrebbe avere ripercussioni significative sulla trattativa in corso tra i Red Devils e la Juventus per l’approdo di Jadon Sancho a Torino.

L’esperienza e la competenza di Laurent Blanc potrebbero presto essere messe al servizio del Manchester United in un ruolo dirigenziale di rilievo. L’ex tecnico della Juventus, con un passato di successi sia come giocatore che come allenatore, potrebbe portare una prospettiva fresca e un’approfondita conoscenza del calcio europeo alla gestione del club inglese. L’arrivo di Blanc potrebbe avere un impatto significativo sulla trattativa in corso tra il Manchester United e la Juventus per Jadon Sancho.

Sancho arriva grazie all’ausilio di Blanc

Con Blanc coinvolto nel processo decisionale del club inglese, potrebbe facilitare il dialogo tra le due squadre e contribuire a trovare un accordo favorevole per tutte le parti coinvolte. La sua presenza potrebbe essere un elemento chiave per sbloccare la situazione e portare Sancho a vestire la maglia bianconera. Dall’altra parte, la Juventus sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione legata a Sancho. L’interesse della Vecchia Signora per il giovane attaccante inglese è noto, e l’arrivo di Blanc potrebbe rappresentare una nuova variabile nella trattativa. La Juventus, forte del suo interesse per Sancho, potrebbe negoziare con maggiore sicurezza e determinazione con un dirigente di calibro come Blanc.

Il possibile ingresso di Laurent Blanc nel management del Manchester United potrebbe portare a un nuovo capitolo nelle trattative di calciomercato tra i Red Devils e la Juventus. L’interesse della Vecchia Signora per Jadon Sancho sembra non diminuire, e la figura di Blanc potrebbe giocare un ruolo cruciale nella definizione dell’affare. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi e se Blanc sarà la chiave per portare Sancho in Italia o se il talentuoso attaccante opterà per una permanenza in Premier League.