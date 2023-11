La Juventus beffa Milano: tutte le strade portano a lui

La Juventus si sta avvicinando al prossimo grande appuntamento di campionato, vale a dire la partita con l’Inter di domenica.

Uno scontro diretto che mette in palio tre punti fondamentali per la classifica di entrambe le formazioni ma che soprattutto sarà importante dal punto di vista psicologico. I bianconeri infatti vincendo potrebbero prendere maggiore consapevolezza dei propri mezzi e potrebbero alimentare i propri sogni di scudetto.

Di sicuro al momento la Juventus non pare attrezzata per riuscire a raggiungere questo traguardo. O meglio ci sono alcune squadre che hanno una rosa più ampia e con maggiori soluzioni e che dunque vanno annoverate tra le favorite per la vittoria finale. Inter in primis. Nel prossimo calciomercato di gennaio i bianconeri sono attesi comunque tra i protagonisti in considerazione del fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà portare volti nuovi alla corte di Massimiliano Allegri. I tifosi sono già in fibrillazione.

Juventus, asta per Glouck: ci sono anche i bianconeri

Tanti i nomi che sono stati fatti nell’ultimo periodo come possibili rinforzi e del resto non è semplice imbastire delle trattative senza avere a disposizione un budget importante. Giuntoli è a caccia di occasioni, gli investimenti più onerosi semmai si faranno sui giovani talenti in rampa di lancio.

Un nome che piace a molti è quello di Oscar Oscar Gloukh del Salisburgo. Centrocampista israeliano classe 2004 che non solo si è messo in luce con la maglia degli austriaci ma anche con quella della sua nazionale. Tmw riporta che su di lui c’è anche l’interesse di alcuni club di Premier League. Ma che anche in Italia le su qualità non sono certo passat inosservate. Inter, Milan e Roma lo hanno inserito nel loro taccuino, oltre ovviamente ad una Juventus che se vorrà prenderlo dovrà essere brava ad anticipare la concorrenza.