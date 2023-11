Per la difesa della Juventus arriva un FabFour: colpaccio in Premier

Per la difesa della Juventus è in arrivo un FabFour. Giuntoli insegue il gran colpo per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Difesa, centrocampo, attacco. Ovunque si guardi la Juventus avrebbe necessità di innesti. Un po’ ovunque mancano qualità e quantità. Occorre fare delle scelte, magari approfittando di qualche insperata, buona occasione.

Il mercato di gennaio potrebbe già mettere in mostra delle occasioni da cogliere al volo. La Premier League rappresenta sempre un mercato da osservare con attenzione. La grande ricchezza degli organici dei top club inglesi possono presentare delle occasioni irripetibili. Giocatori che intendono cambiare squadra o addirittura campionato, esuberi extralusso in cerca di nuova collocazione o profili caduti in disgrazia che intendono consolarsi altrove.

A volte sfrugugliare in casa d’altri può essere interessante e può permettere di scoprire situazioni che possono poi trasformarsi in importanti trattative. Il Manchester United è l’esempio più classico di club ricchissimo, dal ricco organico e con diversi big scontenti La Juventus è da tempo sulle tracce di Jadon Sancho, attaccante classe 2000, dei Reds e della nazionale inglese, ormai fuori dal progetto tecnico di ten Hag.

Ma se Sancho rappresenta un possibile obiettivo per l’attacco, per il reparto difensivo il Manchester United può riservare un’altra sorpresa.

Per la difesa della Juventus ecco un FabFour

I profilo dei Reds che può rappresentare un’opportunità irripetibile risponde al nome di Raphael Varane, difensore centrale Campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vincitore, tra l’altro, di ben 4 Champions League con il Real Madrid.

I suoi pessimi rapporti con il tecnico ten Hag lo stanno spingendo fuori da Manchester. Secondo quanto riportato da thesun.co.uk, il destino del difensore francese è segnato poiché sarà ceduto dal club inglese. Il tecnico olandese ha però già deciso che Varane lascerà il Manchester United soltanto la prossima estate. Ha pertanto escluso una sua cessione nella finestra di mercato invernale.

Sarà quindi in estate che Varane si accaserà altrove. Ma dove andrà? Arabia Saudita ed Italia sono le due opzioni sul tavolo. I club sauditi sono già in allerta e pronti a ricoprirlo di petrodollari, ma l’Italia è un campionato che ha sempre affascinato il campione francese. La Juventus, poi, ha uno straordinaria tradizione con i giocatori francesi, da Platini a Zidane, da Deschamps a Trezeguet fino ai recenti Pogba e Rabiot.

Giuntoli tenterà la mission impossible chiamata Raphael Varane. Hai visto mai dovesse andare a buon fine?