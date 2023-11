Scontri polizia-tifosi, partita rinviata: giocatori sugli spalti e poi negli spogliatoi

La partita di qualificazioni Mondiali finisce nel caso: inizio ritardato di 30 minuti a causa degli accorsi sugli spalti. La ricostruzione.

Con rinomata frequenza episodi spiacevoli accorsi sugli spalti sono ritornati a prendersi le luci della ribalta. L’ultimo, in ordine di tempo, si è materializzato al Maracana.

In occasione della sfida tra Brasile ed Argentina valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, infatti, ci sono stati dei tafferugli tra la polizia e alcuni tifosi argentini. Motivo per il quale la gara, poi vinta dalla Seleccion per 0-1, è cominciata con circa 30 minuti di ritardo. Dopo aver fatto sentire la propria presenza sugli spalti del Maracana, entrando in contatto con le forze dell’ordine brasiliane, Messi e compagni si sono diretti negli spogliatoi, promettendo di non rientrare in campo fino a quando la situazione si fosse ristabilita. Il clima si è poi raffreddato solo dopo mezz’ora dall’ingresso della Seleccion negli spogliatoi.

Come suggerito poc’anzi, ad archiviare la pratica a favore dell’Argentina ci ha pensato un colpo di testa di Otamendi, perfettamente imbeccato da un cross di Lo Celso. Sconfitta che complica e non poco il percorso del Brasile, in crisi di risultati.