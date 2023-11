Terremoto Juventus: addio a cifra tonda, Vlahovic saluta e ringrazia

Dusan Vlahovic, la Juventus ha deciso. La vicenda riguardante il centravanti serbo della Juventus potrebbe essere vicina alla svolta finale.

Dusan Vlahovic, dalla scorsa estate, rappresenta il pensiero più grande per Cristiano Giuntoli. La situazione economica della Juventus e l’assoluta necessità di fare cassa per risanare il bilancio e poter investire qualcosa sul mercato, aveva posto il centravanti serbo nella condizione di essere l’agnello sacrificale per il bene della società bianconera.

Della situazione che ha riguardato il numero nove della Juventus ha parlato anche fichajes.net, che ha ripercorso la vicenda di mercato che l’estate scorsa lo ha visto come protagonista. Il Chelsea, inizialmente interessato all’acquisto del classe 2000 serbo, si è poi però bloccato dinanzi alle elevate richieste della Juventus.

Il tentativo poi di accordo tra lo stesso Chelsea e la Juventus attraverso lo scambio Vlahovic – Lukaku che prevedeva, inoltre, un conguaglio a favore della società bianconera. E proprio sull’entità conguaglio la trattativa si è interrotta definitivamente. Dusan Vlahovic è stato acquistato dalla Juventus nel gennaio del 2021. Alla Fiorentina di Rocco Commisso è stata corrisposta una somma pari a circa 80 milioni di euro.

La Juventus, tenuto conto del costo iniziale e della giovane età dell’attaccante, ha sempre chiesto una cifra importante, non inferiore ai 70 milioni di euro. Una cifra che però nessun club sembra disposto a versare. Che fare?

Dusan Vlahovic, la Juventus ha deciso

Una situazione decisamente complessa quella tra la Juventus e Vlahovic. Il pensiero che più preoccupa Giuntoli e la Juventus è però il contratto, e relativo ingaggio, proposto e fatto firmare a suo tempo al giocatore.

L’ingaggio di Vlahovic è a salire e la prossima estate andrà in doppia cifra. Un esborso che la Juventus non può e non vuole sostenere, anche perché il giocatore, con il suo rendimento decisamente alterno e la sua fragile condizione fisica, non giustifica in alcun modo un tale ingaggio.

Giuntoli, resosi conto della difficoltà di cedere il suo centravanti alla somma richiesta, sta optando per una soluzione alternativa che preveda un prolungamento del contratto con corrispondente spalmatura su più anni del suo elevato compenso. Occorrerà poi attendere la risposta del giocatore che potrebbe anche rifiutare tale spalmatura.

Pertanto la questione Vlahovic si trascinerà giocoforza fino alla prossima estate. Intanto il centravanti serbo porterà a termine un’altra stagione che dovrà essere poi valutata dalla Juventus. A quel punto se ne saprà di più. Forse.