Elkann ha detto sì: UFFICIALE Juve, sono 123 milioni di euro

Adesso è ufficiale, tutti i dettagli relativi all’assemblea. C’è stata l’approvazione.

Come scrivono da ‘Calcioefinanza’, “È ufficiale, la Juventus approva il bilancio con un rosso di 123 milioni nel 2023”

“L’assemblea degli azionisti ha approvato i conti dell’esercizio chiuso al 30 giugno, con un rosso pesante ma in netto calo rispetto al 2022. L’assemblea degli azionisti della Juventus ha ratificato ufficialmente il bilancio chiuso al 30 giugno 2023, evidenziando un significativo miglioramento rispetto all’esercizio precedente. Nonostante il rosso contabile di 123,7 milioni di euro, il risultato rappresenta una riduzione notevole di circa 115 milioni di euro rispetto all’esercizio 2021/22, chiuso con una perdita di 240 milioni di euro.



Riduzione notevole dei costi: 123,7 milioni di euro in meno

Come comunicano, infatti, da ‘Calcioefinanza’, in definitiva, “La Juventus nella stagione 2022/23 ha registrato 507,7 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 443,4 milioni del 2021/22. La voce più corposa è quella relativa ai ricavi commerciali, sponsor e royalties, pari a 178,8 milioni (di cui 44,6 milioni derivanti dalla sponsorizzazione con Jeep, azienda correlata visto che fa parte del gruppo Stellantis di cui Exor, holding degli Agnelli-Elkann, è principale azionista), di poco superiori ai diritti tv, pari a 157,1 milioni di euro (rispetto ai 170,5 milioni del 2021/22)”.

“I ricavi da gestione dei diritti da calciatori sono stati pari a 70,1 milioni in particolare legati alle cessioni di De Ligt al Bayern Monaco (29,1 milioni di plusvalenza), Kulusevski al Tottenham (11,7 milioni di plusvalenza) e Dragusin al Genoa (3,7 milioni di plusvalenza). I costi a bilancio per la Juventus sono diminuiti nel 2022/23 a 606,9 milioni di euro rispetto ai 665,0 milioni di euro del 2021/22. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 282,4 milioni di euro (in calo rispetto ai 337,0 milioni di euro del 2021/22) di cui 255 milioni come compensi al personale tesserato (310,8 milioni nel 2021/22), oltre che per ammortamenti e svalutazioni per 179,3 milioni di euro (196,7 milioni nel 2021/22) di cui 146,4 milioni legati ai calciatori (170,2 milioni nel 2021/22). Tra le svalutazioni, in particolare, pesa quella legata a Leonardo Bonucci, pari a 5,6 milioni”.