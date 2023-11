Francia fuori dalla Coppa, clamoroso: reclamo UFFICIALE

Francia fuori dalla Coppa, il reclamo è ufficiale e potrebbe diventare qualcosa di clamoroso nelle prossime ore. La regola parla chiaro

Il reclamo è ufficiale, e adesso la FIFA dovrà decidere se squalificare o meno la Francia dal Mondiale Under 17. Una storia incredibile che riguarda il giovane calciatore Yanis Issoufou, autore di due assist nel corso di questo Mondiale, e che non avrebbe avuto il diritto di poterlo giocare.

Lo stesso infatti ha giocato di recente con la stessa nazionale ma quella del Niger, e lo ha fatto in un torneo che porta proprio, vincendolo, a qualificarsi al Mondiale in corso di svolgimento. E qui nasce il problema, perché la Fifa vieta in tutti i casi ad un giocare di competere in due nazionali diverse soprattutto se portano poi alla stessa manifestazione finale. Il Senegal, eliminati ai calci di rigore appunto dalla Francia, non ci ha visto più e ha deciso, così come si legge su Footmercato.net, a presentare ricorso e attende una decisione ufficiale. La Francia dal proprio canto – ma è una gravissima mancanza per una federazione come quella transalpina, non sapeva a quanto pare di questo impiego del proprio giocatore. Lo ha scoperto poche ore prima appunto della sfida a eliminazione diretta poi vinta dagli undici metri. Ma nel girone il giovane ha giocato e questo potrebbe portare ad una squalifica. Una decisione dovrebbe essere presa in tempi abbastanza stretti visto che siamo alla fase finale del Mondiale.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 – news coming out tonight that the French U17 team could be DISQUALIFIED from the World Cup for having played Yanis Issoufou… as he also played in the qualifiers for Niger!

FIFA prohibits players from playing for two international teams in the same… pic.twitter.com/GMwgucUjtk

— TheSecretScout (@TheSecretScout_) November 23, 2023