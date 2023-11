Juventus-Inter, sospiro di sollievo Allegri: ne ritrova un altro

Juventus-Inter, arrivano buone notizie dalla Continassa: il tecnico livornese spera di riavere a disposizione entrambi.

Entrambe le tifoserie sono in fibrillazione da ormai più di una settimana. È una delle partite più attese della stagione ma il fatto che quest’anno potrebbe valere qualcosa di molto importante – anche se Massimiliano Allegri non vuole sentire, per ora, la parola scudetto – regala automaticamente al derby d’Italia quel tocco di “pepe” in più.

La Juventus, quasi a sorpresa, si ritrova lassù, a soli due punti dai nerazzurri. La Signora, dopo un’estate in cui non si è praticamente mossa sul mercato, non era annoverata ad inizio stagione tra le possibili candidate al tricolore. O meglio, non era certamente una delle principali favorite, nonostante a differenza di altre contender, potesse concentrarsi esclusivamente sul campionato in seguito all’esclusione dalle coppe. Ed invece i bianconeri sono andati al di là di quelle che erano le aspettative: dopo 12 giornate si ritrovano secondi, dietro a ben più quotati uomini di Simone Inzaghi ed arrivano alla sfida dello Stadium con il morale alle stelle. Sono cinque le vittorie consecutive della Juventus, che due settimane fa è riuscita ad avere la meglio anche sul Cagliari di Ranieri, battuto 2-1.

Juventus-Inter, McKennie e Miretti si allenano in gruppo

Chiesa e compagni, insomma, sono in fiducia. E vogliono dimostrare di potersela giocare con un avversario sulla carta più attrezzato e con una rosa decisamente più lunga.

Oggi #McKennie è tornato a lavorare in gruppo. Cosi come già ieri era tornato a lavorare con la squadra #Miretti, entrambi dunque disponibili per #JuveInter. Ancora a parte #Locatelli e #Danilo 🏃‍♂️⚪️⚫️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) November 23, 2023

Quando mancano tre giorni alla partita, Allegri si augura di ricevere altre buone notizie da un’infermeria che continua ad essere molto affollata. Il tecnico livornese spera di recuperare Manuel Locatelli, che nella seduta di oggi pomeriggio si è allenato ancora a parte. Potrebbe invece scendere in campo domenica Weston McKennie: il centrocampista statunitense ha lavorato in gruppo insieme a Fabio Miretti e potrebbe essere disponibile per la sfida con i nerazzurri. Improbabile infine la presenza di Danilo: il difensore, che non mette piede in campo dal match dello scorso ottobre tra il suo Brasile e il Venezuela, come Locatelli continua ad allenarsi a parte.