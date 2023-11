Regalo di Natale per la Juventus: UFFICIALE, all in da 200 milioni

Regalo di Natale per la Juventus, arriva l’ufficialità a margine dell’assemblea degli azionisti: mantenuta la promessa.

Non v’è alcun dubbio sul fatto che la mancata partecipazione alla Champions League abbia inciso particolarmente sulle casse della Juventus. Il club bianconero, penalizzato di 10 punti nello scorso campionato di Serie A e successivamente escluso dalla Uefa anche dalla Conference League, quest’anno non ha potuto contare sugli introiti che garantisce la coppa dalle grandi orecchie, dove i bianconeri sognano di tornare al più presto.

Si è così venuta a creare una situazione particolarmente complessa a livello finanziario e il “blocco” delle operazioni di mercato della scorsa estate – l’unica è stata quella dello statunitense Weah, arrivato dal Lille – era indispensabile. Si è reso dunque necessario un altro sforzo da parte di Exor, la holding che detiene la maggioranza delle quote del club, che ha appena ufficializzato il nuovo aumento del capitale sociale, preannunciato nei mesi scorsi. Si tratta di 200 milioni di euro che verranno versati entro il 31 dicembre 2014.

Regalo di Natale per la Juventus, l’aumento di capitale è realtà

La ricapitalizzazione era uno dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti – la prima presieduta dal presidente Gianluca Ferrero – insieme all’approvazione del bilancio 2022-23, chiuso con una perdita di 123,3 milioni di euro.

I voti favorevoli sono stati il 99,99% sull’aumento, il 99,67% sul bilancio. Oltre al socio di maggioranza Exor hanno votato a favore anche diversi piccoli azionisti-tifosi. Come riporta il Sole 24 Ore, la ricapitalizzazione scatterà già nelle prossime settimane e si concluderà entro il primo trimestre del 2024. Exor, che ha già anticipato circa 80 milioni di euro, metterà la sua quota di 127 milioni e verserà il resto entro la fine dell’anno. Si tratta dell’ennesimo aumento di capitale degli ultimi quattro anni per un totale di 900 milioni dal 2019 in poi. Nel corso dell’assemblea si è parlato anche dello sponsor Jeep, che scadrà a giugno. “Siamo già da tempo in trattativa con brand e società primarie a livello globale per la stagione successiva”, ha detto l’amministratore delegato Maurizio Scanavino.