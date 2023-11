Succede di tutto prima di Juve-Inter: 300 milioni di euro

Succede di tutto prima di Juve-Inter, un’inchiesta del The Athletic scoperchia quello che starebbe succedendo dentro il club nerazzurro

Ora, che l’Inter non stesse vivendo un buon momento sotto il profilo economico si sapeva e non siamo noi a scoprirlo. Ma The Athletic, uno dei portali più autorevoli del Mondo, ha fatto un’inchiesta su quelli che realmente sono i conti della quadra del presidente Zhang. Una situazione che sembra possa esplodere da un momento all’altro.

L’articolo inizia con una domanda: “Se questi sono i soldi che l’Inter perde in una stagione straordinaria, che succederà in una stagione ordinaria?” si chiedono. Perché lo scorso anno i nerazzurri sono arrivati in fondo alla Champions League e hanno incassato un bel po’ di denaro dalla Uefa. Ma il bilancio segna ancora un rosso importante, e le perdite dell’anno scorso, si legge, sono pari a 85milioni di euro. E – secondo TuttoSport in questo caso – da quando Suning è arrivato in nerazzurro le perdite si possono quantificare in 650milioni di euro. Un’enormità.

Una grossa cifra per la quale è servito l’intervento di Oaktree per il risanamento, spiega ancora The Athletic. Un’esposizione finanziaria che aumenterà e ha una scadenza fissata per il prossimo 20 maggio, quando Suning dovrà restituire 287milioni di sterline che, al cambio, sono circa 329milioni di euro.

Insomma, una situazione quella dell’Inter che non sembra proprio essere delle migliori e sicuramente nei prossimi mesi ci saranno degli importanti sviluppi sulla vicenda. Una vicenda che non sappiamo dove possa portare, ma che sicuramente è da monitorare con molta attenzione.