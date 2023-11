Calciomercato Juventus, lo cedono solo ad una condizione: scambio con l’Atletico

By

L’Atletico Madrid fa chiarezza su quello che sarà il possibile colpo. Lo cedono ad una sola condizione precisa.

Come scrivono dall’estero, da ‘Elgoldigital’, nel mercato delle trattative di gennaio, la Juventus si concentra sul potenziamento del proprio centrocampo, e uno dei nomi in cima alla lista è Rodrigo de Paul dell’Atlético de Madrid.

Tuttavia, il club spagnolo è riluttante a lasciar andare il talentuoso centrocampista argentino, il quale ha avuto un impatto significativo da quando è arrivato nella capitale spagnola. Rodrigo de Paul, ex giocatore dell’Udinese, è stato oggetto di attenzione da parte della Juventus, che sta cercando rinforzi cruciali per la propria squadra. Tuttavia, l’Atlético di Madrid non è disposto a liberarsi facilmente del giocatore e ha posto condizioni chiare sulla possibile cessione.

De Paul bianconero solo in ‘cambio’ di Vlahovic

Secondo quanto emerso, l’Atlético Madrid ha comunicato alla Juventus che sarebbe disposto a considerare la partenza di Rodrigo de Paul solo se la trattativa comprende l’arrivo di un giocatore chiave: Dusan Vlahovic. Il talentuoso attaccante serbo, attualmente stella della Juventus, è stato indicato come elemento cruciale per la squadra di Diego Simeone. La richiesta dell’Atlético Madrid potrebbe complicare i piani della Juventus, poiché Vlahovic è un attaccante di grande talento e il club bianconero non sarà incline a privarsene facilmente. Nonostante il periodo negativo attraversato da Vlahovic, il suo status di “bomber” d’Europa è ben noto, e l’Atlético Madrid è determinato a inserirlo nella propria rosa.

Per i Colchoneros, l’arrivo di un attaccante di alto livello è una priorità, e sebbene Alvaro Morata sia una figura importante, Simeone desidera aggiungere un altro elemento alla sua linea d’attacco. In attesa di sviluppi, l’Atlético Madrid sembra essere disposto a lasciar partire Rodrigo de Paul solo se la trattativa comporta l’acquisizione di Dusan Vlahovic. Questa situazione crea un interessante intreccio di mercato, poiché la Juventus dovrà valutare attentamente la possibilità di accontentare le richieste dell’Atlético per assicurarsi uno dei centrocampisti più talentuosi, mentre la Juventus potrebbe trovarsi nel mezzo di una delicata trattativa di mercato.