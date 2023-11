Giuntoli sborsa 20 milioni: lampo Juve, il mercato inizia col botto

Giuntoli paga 20 milioni. Il direttore dell’Area tecnica della Juventus vuole giocare d’anticipo su una concorrenza che aumenta sempre di più.

L’estate sarà la stagione della Juventus. Perché sarà la sessione estiva quella che connoterà il vero cambiamento della formazione bianconera, a cominciare dal tecnico.

Le parole del giornalista Maurizio Pistocchi, riguardanti un Antonio Conte promesso sposo della Juventus, hanno avuto l’effetto di togliere certezze riguardo il futuro prossimo dei bianconeri. Massimiliano Allegri sta facendo bene, nonostante gli immancabili contrattempi e sostituirlo con Antonio Conte vorrebbe dire rivoluzionare il progetto-Juve.

Riguardo la suggestione Antonio Conte, riportata in auge da Pistocchi, da ora in poi le scelte di mercato della Juventus potranno essere indicative della direzione che la società bianconera intende perseguire per quanto riguarda la guida tecnica. Al momento Giuntoli si mantiene nel mezzo, pensando a profili che potrebbero essere graditi ad entrambi i tecnici.

Un profilo simile il responsabile numero uno del mercato della Juventus lo ha già individuato. Il problema è che non è il solo ad averlo fatto, dal momento che sono già diverse le società italiane che hanno chiesto informazioni a riguardo a chi di dovere. Ma quale giocatore sta suscitando un così grande interesse in Serie A?

Giuntoli paga 20 milioni

E’ uno dei segreti, non tanto segreti, del Bologna di Thiago Motta. Lewis Ferguson, centrocampista scozzese, classe 1999. La Gazzetta dello Sport ha parlato del centrocampista del Bologna e di come abbia saputo conquistare le attenzioni della Vecchia Signora.

Lewis Ferguson sarebbe un profilo perfetto per Allegri quanto per Conte dal momento che la sua qualità migliore è in assoluto la duttilità. In posizione centrale ha confermato di possedere qualità importanti. Valido sia in fase di impostazione che nel recupero dei palloni, sa farsi rispettare nel gioco aereo e grazie alla sua notevole fisicità sa sostenere ritmi elevati per l’intera partita (caratteristica che verrebbe assai apprezzata da Antonio Conte).

Un centrocampista con questo bagaglio tecnico-tattico è quasi scontato che venga ricercato. Il Bologna non si opporrebbe alla sua eventuale cessione, basta che vengano rispettate le due condizioni poste dalla società felsinea, ovvero cessione a giugno dietro un corrispettivo economico di 20 milioni di euro. Pertanto la sessione di gennaio potrebbe essere utilizzata dalla Juventus per preparare la strada all’acquisto da chiudere in l’estate.

Sono soltanto ipotesi. La prossima estate, però, sarà il tempo dei grandi cambiamenti e ovviamente anche il settore mediano della Juventus subirà non poche variazioni. Con o senza Lewis Ferguson.