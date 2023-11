Michela Persico, trasparenze a più non posso: bianconero che passione

Michela Persico, ancora una sorpresa per i follower della splendida lady Rugani: curve e bianconero binomio perfetto.

Sta tenendo i suoi follower sulla graticola già da un bel po’ di giorni. Perché le piace, in fondo, l’idea di poterli cogliere di sorpresa. E lo sta facendo bene, Michela Persico, che nelle scorse ore ha fatto sapere che in cantiere ci sono diversi progetti lavorativi per effetto dei quali potrà tornare, finalmente, alla ribalta.

Due cose, a quanto pare, stanno bollendo in pentola. Un primo progetto riguarderebbe la televisione, anche se lady Rugani ha specificato che stavolta non si tratterà di calcio. Il secondo avrebbe a che fare invece con il suo graditissimo ritorno sul grande schermo. Perché non tutti sanno che qualche tempo fa ha debuttato al cinema e che l’esperienza le è piaciuta così tanto da volerla ripetere.

Sta di fatto che qualunque cosa stia bollendo in pentola, pare proprio che la dolce metà del difensore della Juventus sia impegnata come non mai. Eppure, fortunatamente, per quanto la sua agenda possa essere fitta, la Persico trova sempre il tempo di regalare qualche nuova emozione ai suoi sempre più numerosi follower.

Michela Persico, questo look ti toglierà il fiato

Basta correre sulla sua bacheca per rendersi conto che nelle ultime ore è stata particolarmente attiva sui social, seppur fosse impegnata in un evento che si è svolto in un centro commerciale della città in cui vive con la sua famiglia, ossia Torino.

Ha condiviso appunto degli scatti legati a questo evento, che ci hanno permesso di ammirare il suo look sensazionale e sensualissimo. Un outfit che difficilmente riusciremo a levarci dalla testa, soprattutto perché, oltre ad essere molto sexy, è anche perfettamente a tema con la sua vita. Bianconero, sì, dalla testa ai piedi.

Un look sofisticato ma al tempo stesso semplice, composto da una minigonna di colore nero e un pullover bianco, sapientemente abbinati a loro volta a dei collant velatissimi, a degli stivaletti a punta sfilata e ad una pelliccia di colore bianco. Tra trasparenze e curve in vista, insomma, c’è stato di che rifarsi gli occhi con la bellissima Michela.