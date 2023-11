I 10 calciatori più ammoniti della Serie A ancora in attività: la Juve non perdona

I 10 calciatori più ammoniti della Serie A ancora in attività. Una graduatoria un po’ particolare dove esserci non è esattamente un vanto.

Negli ultimi anni, soprattutto grazie alla crescita esponenziale dei social, sono nate le classifiche più diverse. Graduatorie dove calciatori italiani e stranieri sono selezionati e posti in colonna a seguito di astruse e cervellotiche motivazioni.

Su 90min.com è apparsa, invece, una classifica interessante che riguarda i 10 giocatori ancora in attività che hanno ricevuto più cartellini gialli durante i campionati di Serie A. Nomi più o meno altisonanti, alcuni dei quali giocano ancora in Serie A, altri che hanno deciso, più o meno volontariamente, di lasciare il massimo campionato italiano e che attualmente giocano o in Serie B o in campionati esteri. Nomi che t’aspetti e nomi che non avresti immaginato di trovare in una Top Ten del genere.

E allora andiamo a scoprire i più sanzionati.

I 10 calciatori più ammoniti della Serie A

Il 10°posto è occupato da Marcelo Brozovic. Dopo sette anni di Inter è ora impegnato nella Saudi League. Per lui 73 cartellini gialli in 261 presenze.

Il 9°posto vede la presenza di Ivan Radovanovic. Ha lasciato da poco da Salernitana per ritornare in Serbia. Per lui 73 cartellini gialli in 337 gare.

L’8° posto è occupato da Daniele Dessena. Una lunga carriera in Serie A dove ha raccolto 76 cartellini gialli in 331 gare.

Il 7° posto vede una vecchia conoscenza bianconera: Leonardo Bonucci. Per il centrale di Viterbo 78 cartellini gialli in 431 gare.

Al 5° posto una sorpresa chiamata Domenico Berardi. Per l’esterno del Sassuolo 81 cartellini gialli in 307 gare.

Il 4° posto è tutto per Radja Nainggolan. Per l’ex Roma ed Inter 83 cartellini gialli in 367 gare. E ecco il podio:

Al 3° posto troviamo Perparim Hetemaj, tanti anni trascorsi al Chievo. Per lui 87 cartellini gialli in 300 gare.

Al 2° posto troviamo invece Juan Cuadrado, ex Juve ora all’Inter. Per lui 87 cartellini gialli in 367 gare.

Sul gradino più alto troviamo, al 1° posto, Luca Cigarini. Per lui la bellezza di 111 cartellini gialli in 362 gare.