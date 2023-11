Il ritorno di Icardi: clamoroso Juventus, cambiano le strategie di mercato

Il ritorno di Icardi e il mancato assalto a Vlahovic: Giuntoli si potrebbe trovare in una situazione che fino al momento non era stata presa in considerazione

Sappiamo benissimo che Dusan Vlahovic non è incedibile dentro la Juventus: lo ha confermato un paio di mesi fa anche Giuntoli, direttore dell’area tecnica dei bianconeri, che ha sottolineato come davanti a delle offerte ritenute congrue non c’è nessuno che si possa considerare un incedibile.

E uno dei club sicuramente interessati al giocatore è il Real Madrid di Perez: da quella parti dopo l’addio di Benzema non hanno preso un vero centravanti e Ancelotti per ora ha trovato in Bellingham quell’elemento in grado di spaccare e far vincere le partite. Tenuto conto che Mbappé è sempre all’orizzonte e, forse, il prossimo anno potrebbe davvero prendere la via di Madrid, i Blancos cercano un numero 9 e anche Vlahovic è nella lista.

Calciomercato Juventus, il Real vira su Icardi

I buoni rapporti tra i club – spiega As – potrebbero facilitare l’affare in questione anche se ovviamente la Juve deve rientrare da quell’investimento di 80milioni di euro fatto nel gennaio del 2022 per strapparlo alla Fiorentina. E quindi non è sicuramente del tutto semplice pensare che Perez li possa mettere sul piatto.

Ed è per questo motivo che il club spagnolo starebbe valutando anche Mauro Icardi, centravanti del Galatasaray, 30 anni, che da quando è in Turchia ha fatto 38 gol in 46 partite disputate. Un numero enorme che conferma quel feeling che il giocatore ha con la porta avversaria e che fa gola davvero a tutti. Sicuramente sarebbe un investimento diverso da quello che potrebbe essere messo in conto per Vlahovic. Vedremo. Ma se davvero il Real andasse sull’ex Inter, la Juve dovrebbe trovare un altro acquirente per il proprio attaccante.