Juve-Inter, Allegri dice basta e li fa ‘sparire’ in conferenza stampa: ecco l’ultima magia

Juventus-Inter, Allegri sta presentando in conferenza stampa il match di domani sera. Ecco le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri in conferenza stampa sta presentando il match di domani sera contro l’Inter che, senza dubbio, potrebbe dare realmente un senso diverso alla stagione. Una vittoria permetterebbe alla Juventus di superare in classifica appunto i nerazzurri e andarsene in vetta da soli. Evidente che non sarà per nulla facile contro quella che è la squadra favorita.

Una gara che comunque è da vivere, e che potrebbe regalare molte emozioni come sempre è stato. Il livello di tensione è altissimo. E Allegri questo lo sa. Ecco comunque le sue parole.

Juventus-Inter, le parole di Allegri

“Stiamo vivendo nel migliore dei modi l’avvicinamento – ha detto Allegri – i Nazionali sono rientrati tutti in buone condizioni e ci siamo preparati alla partita. Che è molto importante, bella da giocare e che fa parte del percorso di crescita di questa squadra”.

Ovviamente uno dei temi principali è quello degli infortunati, e Allegri è stato abbastanza chiaro: “Alex Sandro rientra. Danilo rientrerà prima di Monza e Weah vediamo. Locatelli si è allenato negli ultimi 3 giorni, domani valuterò se farlo partire dall’inizio o portarlo in panchina”. La sensazione è che il centrocampista possa essere in campo dal primo minuto, anche per via della coperta corta che Max ha in quella zona di campo che non permette chissà quali soluzioni.

“Non abbiamo dei problemi a centrocampo – ha detto ancora Allegri – ma abbiamo Nicolussi, Cambiaso e pure Iling che possono fare la mezzala. Dopo 12 partite cambiare sistema tattico non mi sembra giusto”.

“Domani deciderò” ha risposto a specifica domanda su Chiesa e Vlahovic. “Chiesa è tornato dalla Nazionale facendo buone partite, Vlahovic è tornato e sta bene, così come Kean e Milik. Domani dovrò decidere tra Milik, Kean e Vlahovic chi sarà l’attaccante”. Per il primo di tutti questi quindi sembra assicurata, come appare pure giusto, una maglia da titolare.

E sulla battuta di Spalletti, “Chiesa è il nostro Sinner“, Allegri ha risposto sorridendo: “Perché, gioca a tennis?”

“È una questione di un percorso che stiamo facendo – ha voluto dire ancora Allegri sul fatto che l’Inter sia la favorita per lo scudetto – e non credo che all’Inter si siano arrabbiati perché lo hanno dichiarato loro che l’obiettivo numero uno è lo Scudetto. Noi dobbiamo tornare a giocare la Champions”.