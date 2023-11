La clausola sblocca Giuntoli: colpo d’ala Juventus

Il calciomercato continua ad essere un argomento molto dibattuto dai tifosi della Juventus anche in questo momento della stagione.

Ci stiamo avvicinando al big match della domenica, con la squadra di Massimiliano Allegri che giocherà contro l’Inter una sfida chiave per la classifica e per il morale. Una partita che incollerà davanti al teleschermo milioni di persone, sparse in giro per tutto il globo.

Vincere vorrebbe dire guadagnare punti sulla rivale ma soprattutto prendere sempre più la consapevolezza di poter giocare per traguardi importanti. La Champions League è il torneo dove la Juventus vuole giocare a tutti i costi il prossimo anno. Ma vincere lo scudetto avrebbe senz’altro un sapore straordinario. I bianconeri non possono essere certo definiti come i favoriti per il trionfo finale. Ci sono squadre più attrezzate, Inter in primis. Ma il calciomercato di gennaio potrebbe rimescolare le carte, con la Juve che potrebbe essere più forte e completa se arriverà – come pare – qualche innesto.

Juventus pronta a farsi avanti per l’esterno Barco

Tra i tanti calciatori che la Juventus sta tenendo d’occhio per il futuro continua ad esserci Valentin Barco. Classe 2004, è un esterno sinistro che gioca con il Boca Juniors e che nonostante la giovane età ha dimostrato di essere un calciatore pronto per giocare nel Vecchio Continente.

Come spiega “OkFichajes” il Boca ha messo in preventivo la sua partenza, tanto più che il suo contratto scadrà alla fine del 2024. Gli argentini vogliono monetizzare al massimo la sua partenza, forti del fatto che tante squadre sono interessate a questo calciatore. Il portale riferisce che la Juventus sia pronta a fare una offerta attorno ai 10 milioni di euro per arrivare al suo sì. Un affare che dunque potrebbe decollare ed assicurerebbe ai bianconeri un esterno forte e con tanti anni di carriera davanti.