La Juventus ne prende tre da una sola squadra: sono di nazionalità diverse

Calciomercato Juventus, gli esuberi sono diversi e i bianconeri ne potrebbero prendere tre in un colpo solo. Ecco quello che potrebbe succedere

Esuberi, si parla di almeno una decina che possono lasciare la squadra nello spazio di poco tempo. E alcuni elementi la Juventus li potrebbe mettere nel mirino, secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra. Ma andiamo per gradi.

Il Manchester United che non riesce a dare una sterzata ai propri risultati – assai altalenanti – avrebbe in mente una mezza rivoluzione: tutta l’ossatura della squadra potrebbe essere distrutta per cercare di trovare altre soluzioni anche perché in questo modo hanno capito che non si può proprio continuare. Secondo il Manchester Evening News quindi saranno in molti quelli a salutare e la Juve, almeno tre, li ha messi nel mirino. E andiamo a scoprire chi sono.

Calciomercato Juventus, triplo colpo dallo United

Uno lo conosciamo già, accostato alla Juventus diverse volte: quel Sancho che ormai è davvero fuori da tutti i piani. All’esterno comunque sene aggiungono altri due, un difensore e un centrocampista e soprattutto quest’ultimo potrebbe essere un vero e proprio colpo importante.

In difesa l’esubero porta il nome di Varane, l’ex Real Madrid però potrebbe essere cercato anche dal Bayern Monaco che ha bisogno di un difensore, mentre in mezzo al campo l’altro che potrebbe lasciare i Red Devils è Van de Beek, che mai si è integrato al meglio in Premier League. Insomma, tre elementi importanti che alla Juve potrebbero interessare, eccome. Vedremo se Giuntoli avrà la forza di piazzare almeno un colpo.

