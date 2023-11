La mourinhata finale: capitombolo Juventus, così approda nella Capitale

Sono giorni frenetici per la Juventus, che in questa fase dell’anno ha iniziato a programmare il suo futuro.

I bianconeri sanno bene quale è la missione da portare a termine in questa stagione. C’è una voglia matta di voltare pagina rispetto al passato e riuscire a regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria. Il traguardo più importante, dal punto di vista sportivo ed economico, sarà centrare il pass per la prossima Champions League.

In questa prima parte della stagione le cose sono andate piuttosto bene per la squadra di Allegri e dunque c’è la massima fiducia nell’ambiente. Al di là di quello che sarà il risultato dello scontro diretto con l’Inter di questa sera. La Juventus sa bene i suoi pregi e i suoi difetti, così come sa bene che nel corso del mese di gennaio dovrà per forza di cose intervenire sul mercato cercando rinforzi.

Juventus, la Roma può anticipare i bianconeri su Diarra

I bianconeri nel 2024 sono molto attesi dalla tifoseria in chiave mercato, perché c’è da aprire un nuovo ciclo vincente e dunque Giuntoli dovrà trovare degli elementi che potranno essere le colonne della Juve del presente e del futuro.

Nelle scorse settimane ai bianconeri è stato accostato anche il nome di Habib Diarra, giovane talento dello Strasburgo. Centrocampista che ha ampi margini di crescita, vista l’età, ma che già ora sarebbe un’ottima pedina da sfruttare. Calciomercatonews.com spiega come ci siano sulle sue tracce però diverse squadre di Premier League, ma che il suo futuro potrebbe essere in Italia. La Roma infatti pare intenzionata a fare sul serio e Pinto potrebbe bruciare la concorrenza già a gennaio. Imbastendo una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto per farlo arrivare al più presto nella capitale.