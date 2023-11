La soffiata prima di Juventus-Inter: addio Allegri, vola dai nerazzurri

È il giorno di una partita molto importante per la Juventus ma continuano ad essere tante le voci di calciomercato.

Oggi la formazione di Allegri scenderà in campo contro l’Inter per quello che si può definire come un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto. Anche se più volte l’allenatore bianconero ha chiarito che l’obiettivo minimo da raggiungere per la sua squadra sarà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Un traguardo che sarebbe molto importante da raggiungere non soltanto perché garantirebbe alla Juventus un palcoscenico europeo, ma anche delle somme importanti da mettere a bilancio. Soldi che i bianconeri potrebbero investire nel corso della prossima estate per rendere sempre più forte e competitiva la loro rosa. Nel frattempo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà essere bravo nella prossima sessione di gennaio a cogliere delle eventuali occasioni che potrebbero proporsi. Affari low cost che potrebbero però portare benefici ampi per sognare in grande.

Juventus, l’Inter tenta il sorpasso per Barco

Oggi come dicevamo è il giorno del confronto fra l’Inter e la Juventus. Ma il duello tra queste due società storiche potrebbe non limitarsi al campo ma spostarsi anche in chiave calciomercato, visto che come scrive “InterLive” i nerazzurri hanno un obiettivo comune con i bianconeri da raggiungere.

Parliamo di Valentin Barco, promettente laterale classe 2004 del Boca Juniors sul quale si sono posati da tempo gli occhi della Juventus, ma non solo. Mezza Europa lo vuole e per lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Giocatore già pronto per grandi palcoscenici nonostante la giovanissima età. Si parte da una base di 5 milioni di euro che però è destinata a salire. Con l’Inter che potrebbe sfruttare un assist “speciale”, quello di Javier Zanetti che in Argentina chiaramente è molto conosciuto e può agire come mediatore per spingerlo verso Milano.