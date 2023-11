Juventus-Inter, Barella semina il caos: “Pagliacci”

Juventus-Inter, Barella semina il caos e dai social spuntano le solite polemiche. Ecco quello che sta succedendo durante la partita

Juventus-Inter è sempre una partita diversa dalle altre. La più sentita per le tifoserie: non si chiama derby d’Italia così, a caso. E ovviamente anche sui social scattano subito le polemiche.

In questo caso nel mirino ci è finito Barella, che sta facendo di tutto per farsi ammonire ma che mai è entrato sul taccuino del direttore di gara. Proteste continue da parte del centrocampista nerazzurro, che sembra possa fare tutto quello che vuole nei confronti del direttore di gara. Una situazione, questa, che non passa inosservata tra i tifosi della Juventus sui social, che hanno commentato in diversi modi quanto sta succedendo dentro il terreno di gioco.

Juventus-Inter, tutti contro Barella

Rimasto a terra dopo un contrasto con Bremer pochi istanti fa, anche in quel caso Barella nel momento in cui si è rialzato a protestato. Ma nemmeno in questo caso si è preso il cartellino. Sotto quindi una rapida carrellata di quelli che sono stati i commenti dei tifosi bianconeri sulla questione. No, l’atteggiamento dell’ex Cagliari non va proprio giù a nessuno.

Barella può sempre protestare e fare scenate. Pagliacci della Marotta cup @aia_it @figc @SerieA — Michele (@Mickyce83) November 26, 2023

Quindi Barella può prendere la palla con la mano senza essere ammonito come Cambiaso? — alessandro giupponi 🇺🇦 🇲🇰 (@alexxxxxandro) November 26, 2023

Guida quasi si scusa con Barella per aver fischiato fallo.

Siamo a questi livelli.#JuveInter — Zala_Yeta (@kimi2005B) November 26, 2023