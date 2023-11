Juventus-Inter, Inzaghi esce allo scoperto: “merita di stare ai vertici”

L’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato nel post gara del derby d’Italia, ecco cosa ha detto a proposito della partita.

Si è appena concusa la partita più attesa della prima parte della stagione. Il cosiddetto derby d’Italia tra Juventus e Inter. Una partita difficile già dal principio, molto attesa e con grande intensità.

Ai microfono di DAZN ha parlato così il mister dell’Inter, Simone Inzaghi, proprio a proposito della gara disputata dai suoi ragazzi. Qui di seguito, le sue parole:

“Unico tiro in porta della Juve è un gol? Per come è venuto lo prendiamo, non è semplice fare gol alla Juve, sono bravi a difendersi. Siamo rimasti concentrati, abbiamo fatto un’ottima giocata. Sul gol della Juve dovevamo fare meglio, dovevamo chiudere il tiro di Vlahovic prima. La Juventus è un ottima squadra che merita di stare ai vertici della classifica.

“L’inter matura? La squadra ha fatto quello che doveva fare. Anche l’anno scorso avevamo giocato così ma avevamo perso. Quindi non è semplice giocare contro la Juventus, soprattutto sapendo come si difendono. I ragazzi sono stati bravi, sono rimasti lucidi. Ci prendiamo questo pari”.

“La Juventus non è l’unica squadra, ma anche Milan e Napoli, possono stare ai vertici della classifica. Siamo noi le prime quattro ma ci sono anche altre squadre”.

“Gestire la stagione? Ora è complicato, abbiamo una settimana intensa, ci mancano pure giocatori. Sappiamo delle difficoltà, non è semplice. Siamo in emergenza, perché giochiamo tanto però ho la fortuna di avere ragazzi disponibili”.