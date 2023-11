Juventus-Inter, UFFICIALE: la scelta su Locatelli, ritorno in difesa

Ormai manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida clou di questa domenica tra la Juventus e l’Inter.

I bianconeri di mister Allegri sono pronti per affrontare quella che per forza di cose deve essere considerata come la favorita numero uno per la conquista dello scudetto. L’Inter ha una rosa lunga e con diverse alternative in tutti i reparti. Oggi sarà però una sfida equilibrata.

La Juventus si presenta a questo appuntamento dopo una lunga striscia di risultati positivi e con la consapevolezza di aver già trovato i giusti equilibri in campo. C’è stato qualche intoppo di troppo nell’ultimo periodo, complici anche gli infortuni che hanno coinvolto alcuni elementi chiave della squadra.

Juventus, i convocati di Allegri: c’è Locatelli

Non ci sono dubbi sul fatto che in questi giorni Allegri abbia valutato nel migliore dei modi le condizioni di alcuni suoi giocatori. Quelli reduci da acciacchi e quelli che sono rientrati alla base dopo gli impegni con le nazionali. Nella lista dei convocati c’è anche Locatelli, la cui presenza era in forte dubbio negli ultimi giorni.

Anzi, stando alle indiscrezioni della vigilia il regista dovrebbe scendere in campo fin dal primo minuto. Poi si vedrà quanti minuti avrà nelle gambe. Ecco i convocati:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Alex Sandro, Hujsen, Rugani, Cambiaso

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, Mckennie, Miretti, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior, Kean