Ritorno in patria per Yildiz: la Juventus ha detto basta

Non mancano di certo gli spunti di interesse in questo weekend per una Juventus che vuole continuare a sognare in grande.

Si ricomincia a giocare in serie A dopo la sosta che c’è stata per gli impegni delle varie nazionali. Mister Allegri ha accolto a Torino i vari rientri dei calciatori che sono stati impegnati in ogni angolo del mondo. La sfida contro l’Inter sarà una missione molto difficile da portare a termine.

Ad uscire a conquistare i tre punti contro i nerazzurri di Simone Inzaghi sarebbe molto importante per la classifica ma anche per il morale. La Juventus si è posta l’obiettivo minimo della conquista del quarto posto, ma i tifosi sperano in qualcosa di più. Vale a dire la possibilità che la loro squadra del cuore possa riuscire a inserirsi nella lotta per lo scudetto e poter duellare fino alla fine contro squadre che sembrano avere una rosa più attrezzata.

Juventus, pressing dalla Turchia per Yildiz ma non si muoverà

Per avere invece una rosa più attrezzata la Juventus dovrà essere brava ad operare nelle prossime sessioni di calciomercato, facendo leva anche sui maggiori incassi che potrebbero arrivare partecipando alle competizioni europee. Allo stesso tempo però il club dovrà riuscire a blindare i suoi migliori giocatori, tenendoli lontani dalla possibilità di lasciare il bianconero.

E’ il caso di Kenan Yildiz, talento che con la maglia della Turchia appena qualche giorno fa ha segnato un gran gol contro la Germania. Gol che ha fatto il giro del mondo. Montella ha creduto in lui dal primo minuto e ora i tifosi sperano possa farlo anche Allegri. Il calciatore ora è una star in patria e alcuni club come Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray sarebbero pronte a farsi avanti a gennaio per averlo, come si legge su calciomercato.it. In ogni caso la Juventus respingerà ogni possibile offerta e si terrà stretta il suo gioiello.