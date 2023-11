Vlahovic li ‘zittisce’, Juventus-Inter col brivido: il gesto che non tutti hanno visto

Vlahovic li zittisce subito. Il gesto non è stato visto da tutti ma è stato sicuramente polemico. Ecco come ha esultato Dusan.

Alla fine del primo tempo è uno a uno. Ha aperto Vlahovic e ha pareggiato Lautaro Martinez. I due terminali offensivi di Juventus e Inter che hanno subito risposto alle attese. Ma il primo, quello bianconero, non sapeva nemmeno della titolarità, visto che è sempre in bilico quest’anno. Ma Allegri gli ha dato fiducia. E lui ha risposto.

Nel momento in cui ha segnato, Dusan, sfruttando lo stupendo assist di Federico Chiesa, ha esultato in maniera un poco polemica. Come a dire: “Parlate, parlate, tanto non vi sento”. Una reazione che ci sta, dopo un momento lungo nel quale il gol non è arrivato anche perché di spazio ne ha avuto non tantissimo. E forse ha solamente bisogno di giocare con continuità per ritrovare quei gol che a uno come lui servono. E, dopo la rete, ha continuato a giocare con quella cattiveria che una partita del genere richiede.

Vlahovic e le solite polemiche

Un Vlahovic che è a quanto pare sempre sul mercato. Ogni giorno al centro di una trattativa. Lui intanto sta cercando di dare tutto per questa maglia, unica, come quella bianconera da onorare sempre ma soprattutto in serate come questa.

Vedremo se già da domani torneranno a parlare di lui come possibile partente. Di certo c’è una cosa: se gioca e segna allora le candidate a prenderlo diventano molte di più di quelle che al momento gli hanno messo gli occhi addosso. Un Vlahovic feroce, che forse non abbiamo mai visto così quest’anno. Speriamo si possa ripetere nella ripresa.