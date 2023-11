L’Arabia al posto della Juventus: la decisione di Pogba “ufficializza” l’addio

L’Arabia al posto della Juventus, il centrocampista bianconero è attualmente sospeso per la vicenda del doping.

L’ultima volta che Paul Pogba ha messo piede in campo era il 3 settembre, quasi tre mesi fa. Il centrocampista francese era subentrato nel secondo tempo a Fabio Miretti durante la gara con l’Empoli, facendo vedere anche qualche interessante numero con la palla tra i piedi. Tuttavia, a fine match il nazionale transalpino aveva abbandonato il campo dolorante, costretto a fare i conti con l’ennesimo problema di natura muscolare.

Ma non era nulla rispetto a quello che gli sarebbe capitato qualche settimana dopo, quando come un fulmine a ciel sereno arrivò la notizia della sua positività al testosterone. Una tegola non indifferente per un calciatore che nel primo anno della sua seconda esperienza bianconera non era praticamente mai riuscito a scendere in campo per via degli infortuni. Le controanalisi hanno poi confermato la positività: per ora Pogba è sospeso ma è alquanto improbabile che riesca ad evitare una squalifica che potrebbe essere molto lunga.

L’Arabia al posto della Juventus, Pogba ricompare ad Abu Dhabi

A differenza di Nicolò Fagioli, che nonostante la squalifica per la vicenda delle scommesse si può allenare insieme ai compagni, Pogba – come da regolamento – si sta tenendo in forma nella palestra della sua villa ubicata sulle colline torinesi.

📸: Paul Pogba visits the Yas Marina circuit, taking a hiatus from the world of football.#F1#AbuDhabiGP pic.twitter.com/3AzYAXdbly — F1 Naija (@f1_naija) November 26, 2023

Qualcuno si aspettava di vederlo in tribuna durante il big match di ieri sera con l’Inter ma non c’era traccia del “Polpo”. Ed il motivo è molto semplice: per la sua prima uscita ufficiale da settembre Pogba ha scelto l’ultimo Gran Premio di Formula Uno della stagione, quello di Abu Dhabi. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il centrocampista bianconero ha accettato l’invito del suo connazionale nonché ex compagno di squadra Patrice Evra. Pogba è apparso rilassato e sorridente, intento a godersi lo spettacolo dei motori con gli amici.