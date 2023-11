Carambola Juventus: addio Kean, scelto il ‘bambino’ dalla Premier

Calciomercato Juventus, addio Kean: mollano il bianconero perché hanno già scelto il sostituto. Ecco le novità sull’interesse per Moise

Non solo mercato in entrata, ma la Juventus a gennaio forse potrebbe fare anche qualcosa in uscita, magari lì davanti dove Allegri con una sola competizione da giocare – sì, c’è la Coppa Italia ma sono poche partite anche arrivando in finale – ha cinque elementi a disposizione.

Vlahovic, Chiesa, Milik, Yildiz e Kean. E proprio quest’ultimo in qualche occasione è stato accostato ad alcuni club della Premier League. Si è parlato infatti soprattutto del Fulham che è alla ricerca di un sostituto di Mitrovic. Ma secondo quanto riportato dal Daily Mail il club inglese avrebbe cambiato strategia. Adesso infatti nel mirino ci sarebbe finito il centravanti del Chelsea Armando Broja, un giovanissimo che con i Blues sta trovando poco spazio e che potrebbe partire anche in prestito nella prossima sessione invernale di mercato. Un elemento che anche la scorsa estate è stato accostato a qualche club italiano, alla Roma ad esempio prima che i giallorossi prendessero Lukaku, ma che poi è rimasto in Inghilterra nel club di appartenenza. Insomma, per Kean le sirene inglesi ci potrebbero essere comunque ma non quelle del Fulham che evidentemente ha cambiato obiettivo, magari ricevendo forse anche un rifiuto da parte di Giuntoli e di Allegri, che stravede per Moise.